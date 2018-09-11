В Хакасии осудили на 10 лет жителя Минусинска за убийство собутыльника и сжигание его тело

Конфликт возник между двумя товарищами, которые устроили драку, в результате 46-летний мужчина избил приятеля ручкой от топора, позже, нападавший задушил жертву веревкой. Чтобы скрыть следы преступления, тело злоумышленник поджег, предварительно облив его краской.Ранее судимый 46-летний житель Минусинска приговорен к десяти годам лишения свободы, с условием отбывания в колонии особого режима.