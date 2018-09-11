В Хакасии осудили на 10 лет жителя Минусинска за убийство собутыльника и сжигание его тело
В Хакасии осужден ранее судимый 46-летний житель Минусинска. Совершено преступление при совместном распитии спиртных напитков, в ходе возникшей ссоры преступник задушил жертву и сжег тело собутыльника.
Конфликт возник между двумя товарищами, которые устроили драку, в результате 46-летний мужчина избил приятеля ручкой от топора, позже, нападавший задушил жертву веревкой. Чтобы скрыть следы преступления, тело злоумышленник поджег, предварительно облив его краской.
Ранее судимый 46-летний житель Минусинска приговорен к десяти годам лишения свободы, с условием отбывания в колонии особого режима.
Конфликт возник между двумя товарищами, которые устроили драку, в результате 46-летний мужчина избил приятеля ручкой от топора, позже, нападавший задушил жертву веревкой. Чтобы скрыть следы преступления, тело злоумышленник поджег, предварительно облив его краской.
Ранее судимый 46-летний житель Минусинска приговорен к десяти годам лишения свободы, с условием отбывания в колонии особого режима.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:07