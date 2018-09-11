В водохранилище на территории Воронежа обнаружили тело мёртвого мужчины

В административном центра Воронежской области в окрестностях водохранилища нашли тело мужчины. Труп обнаружил местный житель, обратившийся сразу в местные спецслужбы. Представителями следственного управления отмечается, что по факту гибели жителя Воронежа в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. На теле утопленника следов насильственной смерти обнаружено не было.Труп местного жителя должны отправить для проведения судебно-медицинской экспертизы. Следователи Воронежа выясняют причины гибели мужчины.