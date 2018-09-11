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В водохранилище на территории Воронежа обнаружили тело мёртвого мужчины

Местный житель в водохранилище на территории Воронежа обнаружил тело мёртвого мужчины. По данному происшествию ведётся следствие.

В водохранилище на территории Воронежа обнаружили тело мёртвого мужчины


В административном центра Воронежской области в окрестностях водохранилища нашли тело мужчины. Труп обнаружил местный житель, обратившийся сразу в местные спецслужбы. Представителями следственного управления отмечается, что по факту гибели жителя Воронежа в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. На теле утопленника следов насильственной смерти обнаружено не было.

Труп местного жителя должны отправить для проведения судебно-медицинской экспертизы. Следователи Воронежа выясняют причины гибели мужчины.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:53
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