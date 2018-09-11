В Серпухове на лестничной клетке жилого дома обнаружен труп женщины
В городе Серпухов в жилом доме по шоссе Борисовскому был найден труп неизвестной женщины. Следственный комитет ведет расследование.
Труп женщины найден на лестничной клетке жилого дома, между пролетами ступенек, около пяти часов вечера, 10 августа. Предварительно, следов насилия, которые могли привести к летальному исходу, на теле не нашли. Тело отправили на экспертизу, для установления причины смерти.
Труп женщины найден на лестничной клетке жилого дома, между пролетами ступенек, около пяти часов вечера, 10 августа. Предварительно, следов насилия, которые могли привести к летальному исходу, на теле не нашли. Тело отправили на экспертизу, для установления причины смерти.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:07