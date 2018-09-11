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Психологи объяснили причины неудовлетворения от поиска любви в сети Интернет

К неудовольствию или даже ощущению несчастного будущего может привести поиск человеком своей любви. Как объяснили ученые из США, в данном случае речь идет о распространенных знакомствах в сети Интернет.
Психологи объяснили причины неудовлетворения от поиска любви в сети Интернет


Специалист уверены, что сайты и приложения для знакомств приводят больше к разочарованиям, чем дают реальные шансы поиска спутника жизни. Сам выбор партнера по фотографиям на сайтах считается не лучшей идеей, ведь секундные просмотры целого ряда снимков никогда не закончатся, как и вся лента с предложениями. При этом даже большое количество претендентов, не увеличивает количество свиданий. По мнению специалистов, виновато в этом огромное количество подходящих вариантов.

По мнению психологов, наличие разнообразия может служить только «пряностью жизни», но при общении и знакомстве все меняется. Как рассказали пользователи онлайн-знакомств, от большого выбора появляется много счастья и свободы. Только реальность оказывается противоречивой.

Участие в эксперименте приняли люди, которым удалось выбирать 20-30 кандидатов, но им пришлось разочароваться в ожидаемом результате, в отличие от тех, кто выбрал для свидания всего 6 партнеров.

 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:50
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