Психологи объяснили причины неудовлетворения от поиска любви в сети Интернет

Специалист уверены, что сайты и приложения для знакомств приводят больше к разочарованиям, чем дают реальные шансы поиска спутника жизни. Сам выбор партнера по фотографиям на сайтах считается не лучшей идеей, ведь секундные просмотры целого ряда снимков никогда не закончатся, как и вся лента с предложениями. При этом даже большое количество претендентов, не увеличивает количество свиданий. По мнению специалистов, виновато в этом огромное количество подходящих вариантов.По мнению психологов, наличие разнообразия может служить только «пряностью жизни», но при общении и знакомстве все меняется. Как рассказали пользователи онлайн-знакомств, от большого выбора появляется много счастья и свободы. Только реальность оказывается противоречивой.Участие в эксперименте приняли люди, которым удалось выбирать 20-30 кандидатов, но им пришлось разочароваться в ожидаемом результате, в отличие от тех, кто выбрал для свидания всего 6 партнеров.