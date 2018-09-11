Ученые выяснили причины появления кратера на территории полуострова Ямал

Это новое природное явление, которое раньше встречалось непосредственно на ледяных планетах, а также планетоидах. Результаты данного исследования опубликовали на страницах научного журнала Scientific Reports. Геологи во время исследования изучили признаки промерзаний таликовых вод, содержание газа в различных мерзлых породах, структуру подземного льда. Также был проведён геохимический анализ талой воды и минералов. Они в итоге сделали вывод, что воронка образовалась вследствие накопления в талике газа. Тот возник из продуктов жизнедеятельности организмов. Когда под слоем вечной мерзлоты накапливается большое количество газа, происходит взрыв. Такое явление 28 июня прошлого года наблюдали жители села Сеяха, которое расположено на полуострове Ямал.Андрей Бычков, являющийся профессором кафедры геохимии МГУ, отметил, что Арктика недостаточно ещё исследована, а также готовит для исследователей сюрпризы. Первую воронку, образовавшуюся вследствие взрыва газа на Ямале, обнаружили летом 2014 года. В научной среде она вызвала обеспокоенность, так как новое явление могло быть опасным для местных жителей.