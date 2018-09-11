Ксения Бородина в новом образе восхитила публику

«Здорово, когда человек меняется и экспериментирует! Ксюша ты красотка!», «На себя не похожа, мне очень нравится», «Тебе так идет темный цвет волос...просто бомба!!!», «Ксюша, тебе так очень классно», «Ксения с таким цветом вы прям девочкой молоденькой выглядите, просто супер», - отреагировали на новое фото Ксении ее поклонники.

Прошедшей весной теледиве исполнилось 35 лет, однако многие подписчики утверждают, что выглядит она значительно лучше, чем 14 лет назад, когда только появилась на съемочной площадке проекта.Судя по всему, молодая женщина это и сама прекрасно понимает, а потому старается держать марку, тщательно следя за своим питанием, посещая косметологов, стилистов и занимаясь в тренажерном зале.Кроме того, Ксения всегда следит за модными новинками, а потому выглядит стильно, хоть некоторым и кажется, что порой приобретенные наряды смотрятся на ней нелепо.Но больше всего Бородина любит экспериментировать со своими волосами и никогда не боялась кардинальных изменений, поэтому легко могла избавиться от большой длины, которую отращивала месяцами, дабы сделать каре.Вот и несколько дней назад ведущая телестройки решила обновить свой имидж, придав своим волосам более темных оттенков.