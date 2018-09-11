Аналитики назвали пять наиболее популярных автомобилей в Петербурге

271 200 автомобилей из общего количество принадлежат к продукции марки LADA. Это 16% от общего количества, примерно каждая шестая машина. На втором месте по популярности находятся автомобили марки VolksWagen. Их насчитывается 102 200 машин и, примерно, 7% от общего числа. Приблизительно каждый 16-й автомобиль. На третьем месте располагается Ford, в количестве 107 200 автомобилей, 6% от общего числа, на четвертом - KIA, с 96 800 автомобилей и Hyundai с 94 600 машин.Автомобили других марок встречаются достаточно редко, чтобы их можно было сопоставить к общему количеству. Данные 5 позиций, безусловно, можно встретить по городу значительно чаще других.