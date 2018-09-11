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Мессенджер WhatsApp стал доступен на кнопочных телефонах

С сегодняшнего дня популярный мессенджер WhatsApp стал доступен на миллионах устройств, в том числе и оснащенных кнопочной клавиатурой. Инженерам удалось добавить в числе поддерживаемых оболочек новую ОС, которая в прошлом была недоступной для данного мессенжера.

На протяжении нескольких лет пользователями высказывалось пожелание относительно распространения работы мессенджера WhatsApp на менее популярных платформах. Теперь список доступных операционных систем для пользования программой значительно расширился. Последним обновлением достигли поддержки работы мессенджера в том числе на смартфонах на ОС KaiOS. Данная платформа используется в различных моделях таких брендов, как JioPhone, Nokia, TCL и некоторых других.

Мессенджер WhatsApp стал доступен на кнопочных телефонах


Вполне возможно, что текущие требования для пользования WhatsApp в дальнейшем снова расширят, повысив степень распространения программы и для остальных операционных систем, не добившихся такого спроса, как Android и iOS. Благодаря работе разработчиков мессенджер становится все более востребованным, становясь в одну строчку с лидерами рынка в данном сегменте ПО.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:45
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