Мессенджер WhatsApp стал доступен на кнопочных телефонах

На протяжении нескольких лет пользователями высказывалось пожелание относительно распространения работы мессенджера WhatsApp на менее популярных платформах. Теперь список доступных операционных систем для пользования программой значительно расширился. Последним обновлением достигли поддержки работы мессенджера в том числе на смартфонах на ОС KaiOS. Данная платформа используется в различных моделях таких брендов, как JioPhone, Nokia, TCL и некоторых других.Вполне возможно, что текущие требования для пользования WhatsApp в дальнейшем снова расширят, повысив степень распространения программы и для остальных операционных систем, не добившихся такого спроса, как Android и iOS. Благодаря работе разработчиков мессенджер становится все более востребованным, становясь в одну строчку с лидерами рынка в данном сегменте ПО.