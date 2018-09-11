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Вьетнамская девушка потеет кровью: тайна «агонии Иисуса в Гефсиманском саду» раскрыта

Вьетнамская девушка обратилась к врачам с жалобами на кровавый пот. Медики пришли в шок от поставленного диагноза, ведь он раскрывает тайну агонии Иисуса, когда он в Гефсиманском саду потел кровью.

Вьетнамская девушка потеет кровью: тайна «агонии Иисуса в Гефсиманском саду» раскрыта


После многочисленных анализов и обследований маленькой пациентке, которой всего 11 лет врачи, поставили диагноз гематидроз. Это редкое заболевание, которое может коснуться лишь одного человека из десяти млн. Ранее, у девочки подозревали разновидность кожной инфекции, однако она не подтвердилась.

Пациентка рассказала, что кровавое потоотделение происходило несколько раз в день, когда она готовилась к важным экзаменам. Уже ранее доказано, что причиной появления кровавого пота является страх, стресс, истерия или психологическое напряжение. Таким образом, эксперты утверждают, что именно эта болезнь настигла Иисуса, когда он понял, что его предали в Гефсиманском саду.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:36
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