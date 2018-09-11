Ученые: токсичные бактерии могут попасть в кровь из кишечника при употреблении алкоголя

Как показали исследования, употребление более 5 доз алкогольного напитка за два часа, и 4 порций для женщин – может способствовать чрезвычайно опасной реакции иммунной системы. В частности, это может вызвать лихорадку, воспаление и разрушение некоторых тканей в организме. По непроверенным данным, 1 бутылка крепкого напитка содержит в себе порядка 15 стандартных доз.Был проведен эксперимент, в ходе которого мужчинам и женщинам давали алкоголь в определенной дозировке, после чего у них брались анализы. Опасные бактерии действительно проникали в кровь через стенки кишечника. При этом выяснилось, что кровь мужчин оказалась менее токсичной, нежели женская при равных дозировках. Также стоит отметить, что, по словам ученых, даже одноразовое превышение данной дозировки может иметь серьезные последствия для организма.