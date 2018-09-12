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Пережитый в детстве стресс провоцирует пожизненнный риск появления рака и заболеваний сердца

Ученые университета Огасты, совместно с коллегами из медицинского колледжа Джорджии, заявили, что стресс, пережитый в детстве, может стать причиной пожизненного риска появления рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты научной работы опубликована на страницах Medicalxpress.
Пережитый в детстве стресс провоцирует пожизненнный риск появления рака и заболеваний сердца


Как отметили исследователи, виновны во всем «молекулы опасности», которые сигнализируют телу о появлении стрессовой составляющей. Организм человека содержит механизмы ликвидации нежелательных факторов, только постоянные эффекты раздражения дают сбой в естественной системе защиты. Любое психическое напряжение провоцирует физиологическое воздействие, включающее увеличение артериального давления и частоты сердечных сокращений. Ученые решили разобраться, как будет влиять стресс на дальнейшую жизнь.

В решении поставленной задачи приняли участие 400 человек, переживших в детстве стрессы. По всем участникам проводился анализ медицинских показателей в течение 27 лет, включающий сдачу проб крови. В результате наблюдений выяснилось, что у 17 отдельно выбранных оппонентов появились первые признаки гипертонии, причем для этого не было психологических проблем серьезного характера.

Ученые сделали вывод, что стресс может вызвать в начале жизни воспалительные процессы, а также проявление многих других заболеваний, включающих онкологию. Доступные методы их профилактики и стратегии лечения, планируется определить в результате проведения исследований.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 02:00
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