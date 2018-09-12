Пережитый в детстве стресс провоцирует пожизненнный риск появления рака и заболеваний сердца

Как отметили исследователи, виновны во всем «молекулы опасности», которые сигнализируют телу о появлении стрессовой составляющей. Организм человека содержит механизмы ликвидации нежелательных факторов, только постоянные эффекты раздражения дают сбой в естественной системе защиты. Любое психическое напряжение провоцирует физиологическое воздействие, включающее увеличение артериального давления и частоты сердечных сокращений. Ученые решили разобраться, как будет влиять стресс на дальнейшую жизнь.В решении поставленной задачи приняли участие 400 человек, переживших в детстве стрессы. По всем участникам проводился анализ медицинских показателей в течение 27 лет, включающий сдачу проб крови. В результате наблюдений выяснилось, что у 17 отдельно выбранных оппонентов появились первые признаки гипертонии, причем для этого не было психологических проблем серьезного характера.Ученые сделали вывод, что стресс может вызвать в начале жизни воспалительные процессы, а также проявление многих других заболеваний, включающих онкологию. Доступные методы их профилактики и стратегии лечения, планируется определить в результате проведения исследований.