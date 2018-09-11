В России открыли предзаказ новой версии iPhone Xs за 250 000 рублей

В Купертино корпорация Apple 12 сентября представит фирменные смартфоны новой генерации. По словам аналитиков, компанией будет представлена базовая версия iPhone Xs, самая флагманская модель iPhone Xs Max, а также самый простой смартфон iPhone Xc. Официальных подтверждений данной информации от руководства Apple не поступало. Названия аналитики выдумали в данном случае довольно странные. Компания, по всей видимости, придумает более простые понятные маркировки iPhone. Может отсчёт начнётся заново, как в случае iPad. Не имея информации о новых современных смартфонах Apple, в Российской Федерации начался уже предзаказ потенциальной версии iPhone Xs.Официальное начало продаж новинок стартует 21 сентября. Отечественные продавцы предлагают уже устройство за 250 000 рублей. Спекулянты выдумали цену, а также разместили объявления на Avito. Они прикрепили картинку рендера iPhone Xs. Продавец отмечает, что поедет в Гонконг, закупит там требуемое количество смартфонов, а потом вернётся в Россию.