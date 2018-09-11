Аналитики назвали «средний чек» потерь россиян от кибермошенников

Павел Крылов, руководитель по развитию продуктов Secure Bank и Secure Portal компании Group-IB, заявил, что от кибермошенников страдают как физические, так и юридические лица. Он рассказал, что современные системы защиты пользователей не всегда могут защитить не только данные учетных записей и пароли, но и сами деньги. Проводя платеж через банкинг-системы, люди становятся беззащитными перед различными схемами «развода». Самыми распространенными в социальных сетях являются случаи, когда «друг» оказывается в беде и просит перевести ему денег. На почтовых сервисах пользователю отправляют различные email-сообщения, в которых содержатся вредоносные ссылки и приложения.Стоит отметить, что пользователи часто попадают в сети кибермошенников, поскольку банковские учреждения не могут предугадать, какое действие совершит их клиент в онлайн-банкинге или что скачает себе на устройство.