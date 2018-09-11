«Подвыпивший глупец»: Татьяна Терешина с женихом пройдут тестирование на полиграфе

Артистка в своем микроблоге Instagram обнародовала новый пост. Знаменитость описала, какое заявление хотели бы услышать от нее недоброжелатели. Скорей всего они мечтали прочесть о том, что звезда после нервного потрясения потеряла ребенка, после чего не сможет простить возлюбленного. По мнению Татьяны Терешиной, таким постом она бы осчастливила не менее 70 процентов женщин, влюбленных в Олега Курбатова. Однако она с любимым решила сделать ответный ход. Пара намерена пройти детектор лжи, в котором молодому человеку будет задан вопрос, изменял ли он ей хотя бы однажды. Результаты полиграфа она опубликует в Сети перед свадьбой. Звезда добавила, что если после этого, кто-то напишет хоть одно упоминание по поводу этой грязной акции, аккаунт этого человека будет заблокирован.Исполнительница песен точно знает, что тогда кроме пьяных танцев у возлюбленного ничего не было. Знаменитость подчеркнула, что она в этом уверена, так как они очень любят друг друга. Татьяна Терешина отметила, что лучше жить с подвыпившим глупцом, случайно попавшим на видео, чем проживать с трезвым мужчиной, который постоянно предает. В конце артистка подчеркнула, что она с любимым по-прежнему ждет сына Арсения.