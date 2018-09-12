Новая фотография Сысоевой встретила бурную критику в сети Instagram

Множество подписчиков утверждают, что купальник слишком большого размера для девушки. Также замечания касались его дизайна, который напоминает нижнее белье прошлого века. Верхняя часть костюма показалась подписчикам также слишком большой для Сысоевой. Комментаторы сошлись во мнении, что такой купальник подойдет либо девушке с большими габаритами, либо моднице из прошлого.Впрочем, замечания поклонников касались только одежды актрисы, таким образом, многие, как и прежде, выражали восхищение Сысоевой, указывая на то, что даже такой, не подходящий купальник, не портит фигуру звезды.