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Новая фотография Сысоевой встретила бурную критику в сети Instagram

Актриса Надя Сысоева выложила свое новое фото в сеть Instagram. Актриса позировала на фоне горной местности и моря, однако внимание подписчиков привлек ее наряд. В комментариях большая часть сообщений выражали негативные отзывы касательно нового купальника девушки.

Новая фотография Сысоевой встретила бурную критику в сети Instagram


Множество подписчиков утверждают, что купальник слишком большого размера для девушки. Также замечания касались его дизайна, который напоминает нижнее белье прошлого века. Верхняя часть костюма показалась подписчикам также слишком большой для Сысоевой. Комментаторы сошлись во мнении, что такой купальник подойдет либо девушке с большими габаритами, либо моднице из прошлого.

Впрочем, замечания поклонников касались только одежды актрисы, таким образом, многие, как и прежде, выражали восхищение Сысоевой, указывая на то, что даже такой, не подходящий купальник, не портит фигуру звезды.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 05:00
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