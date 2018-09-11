Саша Черно набрала вес на Сейшелах, так как три дня подряд ела все, что хранилось в холодильнике

Несколько недель назад в эфире шоу «Бородина против Бузовой» ведущие огласили результат – за 2 месяца пышнотелой участнице удалось похудеть лишь на 7 килограмм. А на Острове любви выяснилось, что из потерянных 7, осталось только 3.Мы уже писали о том, что Саша была шокирована таким стремительным возвращением веса и пообещала сесть на строгую диету, а также снова начать заниматься спортом.Впрочем, удивилась возврату лишних килограмм только Черно, ведь зрители прекрасно знают, от чего это происходит. Еще будучи на Поляне они видели в эфирах, как девушка поглощала буквально все, что находилось в холодильниках, находясь в уверенности, что от лишнего веса ей поможет избавиться липосакция.На Сейшелах, где от обилия вкусной еды, приготовленной на пальмовом масле, поправляются даже самые худые девушки, избранница Иосифа Оганесяна продолжила опустошать запасы еды, о чем поведали сестры-близняшки Мария и Кристина Смирновы.На днях девушки устроили Прямой эфир со своими фанатами, в котором и рассказали, что Саша забрала чуть ли не все продукты, которые предназначались для коллектива, закрылась у себя в комнате и устроила с Иосифом и Анастасией Ендальцевой «попойку».По словам Смирновых, три дня Черно и Оганесян употребляли огромное количество еды, попутно выясняя отношения с теми жителями Острова, которые им пришлись не по душе, и только после этого они успокоились, и Саша задумалась о диете.