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Саша Черно набрала вес на Сейшелах, так как три дня подряд ела все, что хранилось в холодильнике

Только Александра Черно и ее возлюбленный Иосиф Оганесян довольны результатами перезагрузки, ведь зрители по-прежнему видят на телеэкранах девушку с огромным количеством лишнего веса, нежелающую что-либо в своей жизни менять.

Несколько недель назад в эфире шоу «Бородина против Бузовой» ведущие огласили результат – за 2 месяца пышнотелой участнице удалось похудеть лишь на 7 килограмм. А на Острове любви выяснилось, что из потерянных 7, осталось только 3.

Саша Черно набрала вес на Сейшелах, так как три дня подряд ела все, что хранилось в холодильнике

Мы уже писали о том, что Саша была шокирована таким стремительным возвращением веса и пообещала сесть на строгую диету, а также снова начать заниматься спортом.

Впрочем, удивилась возврату лишних килограмм только Черно, ведь зрители прекрасно знают, от чего это происходит. Еще будучи на Поляне они видели в эфирах, как девушка поглощала буквально все, что находилось в холодильниках, находясь в уверенности, что от лишнего веса ей поможет избавиться липосакция.

На Сейшелах, где от обилия вкусной еды, приготовленной на пальмовом масле, поправляются даже самые худые девушки, избранница Иосифа Оганесяна продолжила опустошать запасы еды, о чем поведали сестры-близняшки Мария и Кристина Смирновы.

Саша Черно набрала вес на Сейшелах, так как три дня подряд ела все, что хранилось в холодильнике

На днях девушки устроили Прямой эфир со своими фанатами, в котором и рассказали, что Саша забрала чуть ли не все продукты, которые предназначались для коллектива, закрылась у себя в комнате и устроила с Иосифом и Анастасией Ендальцевой «попойку».

По словам Смирновых, три дня Черно и Оганесян употребляли огромное количество еды, попутно выясняя отношения с теми жителями Острова, которые им пришлись не по душе, и только после этого они успокоились, и Саша задумалась о диете.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:30
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