Эксперты составили список лучших транспортных средств 2018 года

Исследование затронуло свыше 600 версий авто. Эксперты оценивали машины по шкале на 100 балов. В данном случае учитывались следующие параметры: награды авто, мнение владельцев, динамические характеристики, качество, надежность, дизайн. В рейтинг вошли тринадцать авто. Максимальные 94 балла достались Porsche 911. На второй позиции оказался Genesis G90 (93 балла). На третьем месте с 92 баллами находится Mercedes-Benz S-Class.В список вошли также три версии Porsche. Речь идёт о Cayenne, Macan, 718. Lincoln представлен версиями Continental, а также Navigator. А вот в случае Lexus речь идёт о RX и GS. В рейтинге также оказались версии BMW 7 Series, Genesis G80, Cadillac Escalade.