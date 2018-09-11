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Эксперты составили список лучших транспортных средств 2018 года

Экспертами исследовательской компании JD Power был составлен список лучших транспортных средств 2018 года. Специалистами проведён анализ данных миллиона автовладельцев.

Эксперты составили список лучших транспортных средств 2018 года


Исследование затронуло свыше 600 версий авто. Эксперты оценивали машины по шкале на 100 балов. В данном случае учитывались следующие параметры: награды авто, мнение владельцев, динамические характеристики, качество, надежность, дизайн. В рейтинг вошли тринадцать авто. Максимальные 94 балла достались Porsche 911. На второй позиции оказался Genesis G90 (93 балла). На третьем месте с 92 баллами находится Mercedes-Benz S-Class.

В список вошли также три версии Porsche. Речь идёт о Cayenne, Macan, 718. Lincoln представлен версиями Continental, а также Navigator. А вот в случае Lexus речь идёт о RX и GS. В рейтинге также оказались версии BMW 7 Series, Genesis G80, Cadillac Escalade.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:59
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