Фанаты уверены, что Егор Черкасов тоскует по Ольге Орловой

«Ты далеко, а я скучаю, И нет мне света без тебя. Лишь только о тебе мечтаю, Ты вспомни хоть на миг меня», - написал он, не указав имени той, кому посвятил эти строки.

Позже молодой человек выразил симпатию ведущей реалити-шоу Ольге Орловой и даже ходил с ней на свидание, но в конечном итоге она дала ему понять, что у них не может быть совместного будущего, а потому он ушел за ворота, не видя смысла оставаться на Поляне.Первое время зрителям телестройки казалось, что Егор вполне доволен жизнью на свободе: он наконец-то встретился с дочерью, по которой очень скучал, а также вернулся к своим тренировкам в тренажерном зале и даже объявил о намерении проводить персональные занятия в качестве инструктора для всех желающих.Однако несколько дней назад подписчикам показалось, что Черкасов затосковал и даже начал писать грустные, но очень романтичные стихи.Впрочем, фанаты и так без труда догадались, что стих адресован Ольге Орловой, и поспешили заверить экс-участника, что она возможно тоже по нему скучает и стоит попробовать снова поухаживать за ней, так как за периметром у него больше шансов добиться ее расположения.