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Фанаты уверены, что Егор Черкасов тоскует по Ольге Орловой

Егор Черкасов жил в периметре телепроекта «Дом-2» больше двух месяцев. За это время он пытался построить отношения с несколькими участницами, включая Ольгу Жарикову и Алиану Устиненко, однако ничем хорошим это не закончилось.

Позже молодой человек выразил симпатию ведущей реалити-шоу Ольге Орловой и даже ходил с ней на свидание, но в конечном итоге она дала ему понять, что у них не может быть совместного будущего, а потому он ушел за ворота, не видя смысла оставаться на Поляне.

Фанаты уверены, что Егор Черкасов тоскует по Ольге Орловой

Первое время зрителям телестройки казалось, что Егор вполне доволен жизнью на свободе: он наконец-то встретился с дочерью, по которой очень скучал, а также вернулся к своим тренировкам в тренажерном зале и даже объявил о намерении проводить персональные занятия в качестве инструктора для всех желающих.

Однако несколько дней назад подписчикам показалось, что Черкасов затосковал и даже начал писать грустные, но очень романтичные стихи.

Фанаты уверены, что Егор Черкасов тоскует по Ольге Орловой

«Ты далеко, а я скучаю, И нет мне света без тебя. Лишь только о тебе мечтаю, Ты вспомни хоть на миг меня», - написал он, не указав имени той, кому посвятил эти строки.

Впрочем, фанаты и так без труда догадались, что стих адресован Ольге Орловой, и поспешили заверить экс-участника, что она возможно тоже по нему скучает и стоит попробовать снова поухаживать за ней, так как за периметром у него больше шансов добиться ее расположения.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:08
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