Фанаты уверены, что Егор Черкасов тоскует по Ольге Орловой
Егор Черкасов жил в периметре телепроекта «Дом-2» больше двух месяцев. За это время он пытался построить отношения с несколькими участницами, включая Ольгу Жарикову и Алиану Устиненко, однако ничем хорошим это не закончилось.
Позже молодой человек выразил симпатию ведущей реалити-шоу Ольге Орловой и даже ходил с ней на свидание, но в конечном итоге она дала ему понять, что у них не может быть совместного будущего, а потому он ушел за ворота, не видя смысла оставаться на Поляне.
Первое время зрителям телестройки казалось, что Егор вполне доволен жизнью на свободе: он наконец-то встретился с дочерью, по которой очень скучал, а также вернулся к своим тренировкам в тренажерном зале и даже объявил о намерении проводить персональные занятия в качестве инструктора для всех желающих.
Однако несколько дней назад подписчикам показалось, что Черкасов затосковал и даже начал писать грустные, но очень романтичные стихи.
Впрочем, фанаты и так без труда догадались, что стих адресован Ольге Орловой, и поспешили заверить экс-участника, что она возможно тоже по нему скучает и стоит попробовать снова поухаживать за ней, так как за периметром у него больше шансов добиться ее расположения.
Позже молодой человек выразил симпатию ведущей реалити-шоу Ольге Орловой и даже ходил с ней на свидание, но в конечном итоге она дала ему понять, что у них не может быть совместного будущего, а потому он ушел за ворота, не видя смысла оставаться на Поляне.
Первое время зрителям телестройки казалось, что Егор вполне доволен жизнью на свободе: он наконец-то встретился с дочерью, по которой очень скучал, а также вернулся к своим тренировкам в тренажерном зале и даже объявил о намерении проводить персональные занятия в качестве инструктора для всех желающих.
Однако несколько дней назад подписчикам показалось, что Черкасов затосковал и даже начал писать грустные, но очень романтичные стихи.
«Ты далеко, а я скучаю, И нет мне света без тебя. Лишь только о тебе мечтаю, Ты вспомни хоть на миг меня», - написал он, не указав имени той, кому посвятил эти строки.
Впрочем, фанаты и так без труда догадались, что стих адресован Ольге Орловой, и поспешили заверить экс-участника, что она возможно тоже по нему скучает и стоит попробовать снова поухаживать за ней, так как за периметром у него больше шансов добиться ее расположения.