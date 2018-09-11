Представлен новый кабриолет Hyundai Santa Fe

Эксперты уже поспешили отметить, что данный автомобиль представляет собой отличное сочетание высокой мощности и стильного дизайна, полностью соответствующего текущим требованиям к стилю. Однако не стоит торопиться с планами приобрести кабриолет Hyundai Santa Fe, так как речь идет лишь о единичном концепте, судьба которого пока остается неизвестной. Пока представители компании Hyundai не раскрывают деталей по поводу развития проекта, но автолюбители уже проявляют повышенное внимание к данному автомобилю.Выпустить кроссовер в версии кабриолета сумели специалисты австралийского филиала компании Hyundai, тем самым продемонстрировав возможности, о которых ранее могли и не знать многие клиенты. Добиться выпуска Hyundai Santa Fe в уникальном облике удалось за счет удаления крыши, которая представила новинку совершенно в ином виде. Пройденное тестирование подтвердило успех выбранной идеи по перевоплощению традиционного кроссовера в уникальный кабриолет.