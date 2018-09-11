АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
EUR 80.67 USD 69.87
Курс валют на 11.09.2018

Представлен новый кабриолет Hyundai Santa Fe

Южнокорейский автомобильный гигант представил новую версию Hyundai Santa Fe, которая представляет собой кабриолет. Никогда ранее данная модель не имела ничего общего с таким типом кузова, что отмечено в качестве прорыва разработчиков.

Эксперты уже поспешили отметить, что данный автомобиль представляет собой отличное сочетание высокой мощности и стильного дизайна, полностью соответствующего текущим требованиям к стилю. Однако не стоит торопиться с планами приобрести кабриолет Hyundai Santa Fe, так как речь идет лишь о единичном концепте, судьба которого пока остается неизвестной. Пока представители компании Hyundai не раскрывают деталей по поводу развития проекта, но автолюбители уже проявляют повышенное внимание к данному автомобилю.

Представлен новый кабриолет Hyundai Santa Fe


Выпустить кроссовер в версии кабриолета сумели специалисты австралийского филиала компании Hyundai, тем самым продемонстрировав возможности, о которых ранее могли и не знать многие клиенты. Добиться выпуска Hyundai Santa Fe в уникальном облике удалось за счет удаления крыши, которая представила новинку совершенно в ином виде. Пройденное тестирование подтвердило успех выбранной идеи по перевоплощению традиционного кроссовера в уникальный кабриолет.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктора Шароварова выгнали из «Дома-2» за
Ученые выяснили причины появления кратера на
Исследователи нашли эффективный способ лечения
Ксения Бородина и Ольга Бузова опровергли слухи о
Мессенджер WhatsApp стал доступен на кнопочных
Валерий Сюткин стал ведущим прогноза погоды
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская рассказали, почему
Ксения Бородина в новом образе восхитила публику
Новый смартфон iPhone Xs превратят в оберег
В Хакасии осудили на 10 лет жителя Минусинска за
Представлен новый кабриолет Hyundai Santa Fe
В водохранилище на территории Воронежа обнаружили
В России открыли предзаказ новой версии iPhone Xs
Установлены новые детали убийства пенсионерки в
Аналитики назвали «средний чек» потерь россиян от
Дыхание планеты: Ученые утверждают, что Земля
В Серпухове на лестничной клетке жилого дома
В Windows 10 Insider Preview можно синхронизации
Эксперт: США обеспечит безопасность для граждан
Вьетнамская девушка потеет кровью: тайна «агонии
Создан самый тяжелый электрокар в мире весом в 45
Многие звезды почтили память Иосифа Кобзона в
Приближается релиз смартфона LG V40 ThinQ
Максим Галкин, Эмин и другие звездные отцы
Эксперты составили список лучших транспортных
Ученые: Плиты с тайными знаками являются
Саша Черно набрала вес на Сейшелах, так как три
Vivo успешно протестировала 5G на смартфоне Vivo
Фильм «Собибор» о побеге советского офицера из
Фанаты уверены, что Егор Черкасов тоскует по
Просмотреть все новости