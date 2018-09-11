Эксперт: США обеспечит безопасность для граждан от преследования МУС
Джон Болтон, являющийся советником американского президента по нацбезопасности, сообщил, что власти США предпримут все меры для создания безопасности для граждан от преследования МУС - Международного уголовного суда.
Кроме американских граждан, защиту предоставят населению союзных государств, если они несправедливо будут преследоваться «незаконным судом». США не планируют помогать МУС и присоединяться либо сотрудничать с ним. По словам политика, данная мера касается американских военнослужащих, которых МУС преследует за совершенные преступления в Афганистане. Данную позицию США объяснил журналистам «Политэксперта» Владимир Васильев, являющийся главным научным сотрудником Института Канады и США.
По словам эксперта, США вышли из МУС. Агрессия данного государства на Среднем/Ближнем Востоке касалась Сирии, Афганистана, Ирака. Вследствие данных действий погибли сотни тысяч мирных жителей. Данные страны оказались в итоге без экономической помощи. Им необходимы колоссальные суммы для восстановления экономик, нормальной жизнедеятельности. От этих государств в сторону США могут быть выдвинуты миллиардные иски. Вашингтон понимает, что ситуацию усугубляет продолжение присутствия там американских войск. Могут также выдвинуть иски за военные преступления, которые совершили в 20 столетии. Речь идёт о бомбардировках в Югославии, войне во Вьетнаме.
Эксперт отмечает, что использование силы является одним из магистральных направлений внешней политики Штатов. В дальнейшем могут быть очередные авантюры, которые связаны с решением иранской проблемы военным путем. Аналогичным путём может решаться также корейская проблема. Это может привести к усугублению ситуации, которая сложилась с экономическими издержками. В данном случае американцы подходят сугубо экономически и меркантильно. Они не собираются просто за что-либо платить.
Кроме американских граждан, защиту предоставят населению союзных государств, если они несправедливо будут преследоваться «незаконным судом». США не планируют помогать МУС и присоединяться либо сотрудничать с ним. По словам политика, данная мера касается американских военнослужащих, которых МУС преследует за совершенные преступления в Афганистане. Данную позицию США объяснил журналистам «Политэксперта» Владимир Васильев, являющийся главным научным сотрудником Института Канады и США.
По словам эксперта, США вышли из МУС. Агрессия данного государства на Среднем/Ближнем Востоке касалась Сирии, Афганистана, Ирака. Вследствие данных действий погибли сотни тысяч мирных жителей. Данные страны оказались в итоге без экономической помощи. Им необходимы колоссальные суммы для восстановления экономик, нормальной жизнедеятельности. От этих государств в сторону США могут быть выдвинуты миллиардные иски. Вашингтон понимает, что ситуацию усугубляет продолжение присутствия там американских войск. Могут также выдвинуть иски за военные преступления, которые совершили в 20 столетии. Речь идёт о бомбардировках в Югославии, войне во Вьетнаме.
Эксперт отмечает, что использование силы является одним из магистральных направлений внешней политики Штатов. В дальнейшем могут быть очередные авантюры, которые связаны с решением иранской проблемы военным путем. Аналогичным путём может решаться также корейская проблема. Это может привести к усугублению ситуации, которая сложилась с экономическими издержками. В данном случае американцы подходят сугубо экономически и меркантильно. Они не собираются просто за что-либо платить.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:45