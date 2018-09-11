Новый смартфон iPhone Xs превратят в оберег благодаря Caviar

Новая серия имеет прямое отношение к оберегам различных народов, населяющих Землю. Покупателям предложат на выбор один из восьми стилей, каждый из которых несет определенный смысл и уникальную «силу» для владельца гаджета. Модификация корпуса iPhone Xs с полумесяцем украшена множеством бриллиантов. Однако более требовательный клиент сможет выбрать версии «Инь-Янь» и «Ловцы снов», которые оказались максимально дорогими, ведь их стоимость составляет порядка 399 тысяч рублей за единицу.Напомним, новая модель iPhone Xs, а также остальные новинки в линейке смартфонов американского бренда Apple, презентуют завтра в Калифорнии. Однако в рамках мероприятиях также будут продемонстрированы и другие устройства, которых с нетерпением ожидают миллионы пользователей по всему миру. Несколько ранее в сети уже неоднократно «сливали» внешний вид, а также некоторые технические характеристики флагманских моделей американской компании Apple.