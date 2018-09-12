Ученые: позитивный взгляд на жизнь снижает риск инфаркта или инсульта

Сотрудники университета Northwestern University (Чикаго) и их коллеги из Бостонской школы здравоохранения решили провести исследования и выяснить, как же пессимизм и оптимизм сказываются на здоровье человека. Оказалось, что у людей с явно выраженным оптимистическим настроем снижено давление на все внутренние органы, в особенности на сердечно-сосудистую систему. У таких людей отличный аппетит, большинство из них регулярно занимаются спортом, не употребляют алкоголь, и практически не курят. Гормона стресса в их крови меньше, следовательно, пульс и артериальное давление не увеличиваются.Также у оптимистов существует свой собственный план выхода из всякого рода неприятных ситуаций, благодаря этому уровень гормонов стресса не выходит за пределы нормы, либо и вовсе падает. Таким образом, ученые, изучив все результаты подобных исследований, пришли к выводу о том, что позитивное мышление продлевает жизнь. У 25% испытуемых с высочайшим уровнем оптимизма снижается риск летального исхода от сердечных заболеваний на 38%.Ученые советуют врачам-кардиологам направлять своих пациентов на курсы йоги или ушу. Йога поможет расслабиться с помощью правильного дыхания и релаксации, ушу будет полезным для укрепления психофизического здоровья. Также известно, что выявление особого или высшего предназначения человека в этой жизни может снизить риск инсульта.