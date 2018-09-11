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Исследователи нашли эффективный способ лечения туберкулеза

Фактор вирулентности - MptpB определен исследователями, как реальная цель, блокируя которую можно дать возможность лейкоцитам уничтожить микобактерии туберкулеза, используя при этом более эффективный способ. Как рассказали ученые, вероятность развития резистентности к новому агенту уменьшается, так как бактерии не подвержены прямой угрозе.
Исследователи нашли эффективный способ лечения туберкулеза


Найдено главное преимущество перед существующими антибиотиками, к которым бактерии уже выработали устойчивость. На следующем этапе исследователи планируют оптимизацию химического соединения, только клинические испытания могут занять примерно четыре года.

Учеными университета Манчестера разработан новый препарат щадящего действия, основная цель которого - лечение туберкулеза. Подробно об открытии сообщает научное издание Eurekalert.

Как отметили ученые, антибиотики были единственным решением борьбы с болезнью на протяжении 60 лет. Но проблема резистентности все большей увеличивается, при этом пациентами тяжело переносится продолжительное лечение. Профессор Лидия Табернеро, руководитель проекта, сообщает, что разработанное новое соединение напрямую бактерии не убивает, это способствует снижению общей бактериальной нагрузке. При этом для клеток человека соединение абсолютно нетоксично.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:01
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