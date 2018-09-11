«Волноваться не стоит»: Дочь режиссера Никиты Михалкова рассказала о самочувствии отца

Ранее помощник режиссера рассказал журналистам, что Никита Сергеевич просто покинул столицу после дня выборов. Артистка добавила, что в данном вопросе можно полностью доверять его словам.Стоит напомнить, накануне появилась информация, что Никита Михалков находится в клинике. Его коллега - Александр Адабашьян рассказал, что режиссер получил травму спортивного свойства, для лечения которой потребовалась операция.