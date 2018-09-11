«Волноваться не стоит»: Дочь режиссера Никиты Михалкова рассказала о самочувствии отца
Надежда Михалкова - дочь Никиты Михалкова поведала о самочувствии отца. Актриса сообщила, что здоровью режиссера ничто не угрожает, так что волноваться не стоит.
Ранее помощник режиссера рассказал журналистам, что Никита Сергеевич просто покинул столицу после дня выборов. Артистка добавила, что в данном вопросе можно полностью доверять его словам.
Стоит напомнить, накануне появилась информация, что Никита Михалков находится в клинике. Его коллега - Александр Адабашьян рассказал, что режиссер получил травму спортивного свойства, для лечения которой потребовалась операция.
Ранее помощник режиссера рассказал журналистам, что Никита Сергеевич просто покинул столицу после дня выборов. Артистка добавила, что в данном вопросе можно полностью доверять его словам.
Стоит напомнить, накануне появилась информация, что Никита Михалков находится в клинике. Его коллега - Александр Адабашьян рассказал, что режиссер получил травму спортивного свойства, для лечения которой потребовалась операция.