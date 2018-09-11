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«Волноваться не стоит»: Дочь режиссера Никиты Михалкова рассказала о самочувствии отца

Надежда Михалкова - дочь Никиты Михалкова поведала о самочувствии отца. Актриса сообщила, что здоровью режиссера ничто не угрожает, так что волноваться не стоит.

«Волноваться не стоит»: Дочь режиссера Никиты Михалкова рассказала о самочувствии отца


Ранее помощник режиссера рассказал журналистам, что Никита Сергеевич просто покинул столицу после дня выборов. Артистка добавила, что в данном вопросе можно полностью доверять его словам.

«Волноваться не стоит»: Дочь режиссера Никиты Михалкова рассказала о самочувствии отца


Стоит напомнить, накануне появилась информация, что Никита Михалков находится в клинике. Его коллега - Александр Адабашьян рассказал, что режиссер получил травму спортивного свойства, для лечения которой потребовалась операция.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:54
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