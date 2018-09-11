Создан самый тяжелый электрокар в мире весом в 45 тонн
Самосвал Komatsu HD 605-7 весом в 45 тонн превратился в самый тяжелый электрокар в мире. Он работает в карьере, который находится рядом со швейцарским городом Ломмис.
Инженеры заменили движок на супермощную силовую установку, запитка которой происходит от 4500 килограмм батарей из кобальта, никеля и марганца. Ежедневно транспортное средство перевозит 65 тонн горной породы в долины. Вверх машина двигается на электротяге, в вниз катится. Тормозить Komatsu HD 605-7 помогает уникальная рекуперативная система. Как следствие, аккумуляторы заряжаются, а это экономит огромное количество электроэнергии.
Если использование самосвала будет выгодным, то автопарк будет увеличен до 8 экземпляров модели. Если говорить о емкости аккумулятора автомобиля, то она составляет 700 кВтч.
Инженеры заменили движок на супермощную силовую установку, запитка которой происходит от 4500 килограмм батарей из кобальта, никеля и марганца. Ежедневно транспортное средство перевозит 65 тонн горной породы в долины. Вверх машина двигается на электротяге, в вниз катится. Тормозить Komatsu HD 605-7 помогает уникальная рекуперативная система. Как следствие, аккумуляторы заряжаются, а это экономит огромное количество электроэнергии.
Если использование самосвала будет выгодным, то автопарк будет увеличен до 8 экземпляров модели. Если говорить о емкости аккумулятора автомобиля, то она составляет 700 кВтч.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:29