Максим Галкин, Эмин и другие звездные отцы снялись в клипе Дениса Клявера
Максим Галкин, Дмитрий Маликов, Эмин, Алексей Рыжов, Стас Пьеха и другие знаменитые папы согласились сняться в новом клипе Дениса Клявера «Когда ты станешь большим». Автором музыки и текста выступил сам бывший участник дуэта «Чай вдвоем».
Денис Клявер является многодетным отцом и как ответственный родитель он очень волнуется о будущем своих детей. Сейчас он старается оградить их от возможных опасностей, всегда поддержать советом, помочь.
Однажды дети дали понять Кляверу, что им не очень интересен так называемый «нудный воспитатель», которого порой он включает. В связи с этим артист принял решение написать такую песню, которая бы строилась как разговор отца и его ребенка. В композиции присутствуют слова, бьющие прямо в сердце.
Денис Клявер является многодетным отцом и как ответственный родитель он очень волнуется о будущем своих детей. Сейчас он старается оградить их от возможных опасностей, всегда поддержать советом, помочь.
Однажды дети дали понять Кляверу, что им не очень интересен так называемый «нудный воспитатель», которого порой он включает. В связи с этим артист принял решение написать такую песню, которая бы строилась как разговор отца и его ребенка. В композиции присутствуют слова, бьющие прямо в сердце.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:04