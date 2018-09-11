По мнению зрителей «Дома-2», дружбе Татьяны Мусульбес с Ириной Пинчук пришел конец

«Разочаровала Танюша. Так не дружат. Или главное, чтобы ведущие были довольны?», «Таких друзей за одно место и в музей», «Правильно Ира сделала, что перестала общаться, Таня не умеет дружить», «Таких подруг и врагу не пожелаешь, я о Мусульбес была совсем другого мнения», - писали они в социальных сетях.

По мнению поклонников реалити-шоу, Таня подставила Иру, когда во время ссоры Бузовой с Гриценко она сообщила Оле, что якобы Рома доверил ей тайну – Пинчук ему совсем не интересна и «волшебство» у них было из-за большого количества алкоголя, который они тогда выпили на свадьбе.Публика осудила Мусульбес за такой поступок. Она считает, что даже если молодой человек действительно это сказал, то из солидарности к подруге можно было бы и промолчать, а так Таня ударила Ире по больному месту, да еще и выставила не пойми кем перед всей страной.Стоит отметить, что после свадьбы Тани Ира практически сразу отправилась на Сейшелы, а по прилету в Москву объявила себя парой с Саймоном Марданшином и нашла себе новую подругу - Алиану Устиненко.