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Vivo успешно протестировала 5G на смартфоне Vivo Nex S

Компания Vivo на своем новом смартфоне Nex S успешно протестировала технологию 5G. Сделал это производитель вслед за конкурентами Oppo и Xiaomi.
Vivo успешно протестировала 5G на смартфоне Vivo Nex S

Тестирование было проведено на давно выпущенном смартфоне, который предварительно модифицировали. В частности, он получил модем Qualcomm X50, представленный зимой нынешнего года.

Как сообщают представители Vivo, следующим шагом для производителя станет разработка смартфона на основе усовершенствованной версии Vivo Nex S. Первые устройства с поддержкой сетей пятого поколения должны поступить на рынок уже в следующем году.

Как добавили в Vivo, China Mobile и Qualcomm выступают ее партнерами. Они задействованы в процессе создания нового продукта с 5G.

 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:29
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