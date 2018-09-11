Vivo успешно протестировала 5G на смартфоне Vivo Nex S

Тестирование было проведено на давно выпущенном смартфоне, который предварительно модифицировали. В частности, он получил модем Qualcomm X50, представленный зимой нынешнего года.Как сообщают представители Vivo, следующим шагом для производителя станет разработка смартфона на основе усовершенствованной версии Vivo Nex S. Первые устройства с поддержкой сетей пятого поколения должны поступить на рынок уже в следующем году.Как добавили в Vivo, China Mobile и Qualcomm выступают ее партнерами. Они задействованы в процессе создания нового продукта с 5G.