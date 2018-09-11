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Ученые: Плиты с тайными знаками являются доисторическим обращением к потомкам

Ученые считают доисторическим обращением к потомкам плиты с тайными знаками. Об этом говорят множество артефактов и древних сооружений, находящихся по всему миру.
Ученые: Плиты с тайными знаками являются доисторическим обращением к потомкам

В 1850 году Кейни Форк Крик обнаружил каменную плиту, на которой были изображены загадочные символы. До сих пор не удалось расшифровать их. Как считают исследователи, возраст таинственных линий и знаков составляет десятки тысяч лет. Артефакт они назвали своеобразным доисторическим посланием, обращенным к будущим поколениям. Биологи убеждены, что рисунки похожи на иллюстрации микроскопических форм жизни, уфологии же придерживаются мнения, что перед ними присутствуют изображения пришельцев.

В Испании также был обнаружен идентичный прошлому камню кусок скалы. По мнению ученых, эти знаки создали сами люди. Также рисунки могли появиться в результате влияния особого вида энергии.

Недалеко от Филадельфии в 1830 году был извлечен огромный блок мрамора, на котором присутствовали прямоугольные вырезы. Скорее они напоминали рельефные буквы высотой 1,6 сантиметра и шириной 13,8 сантиметра.

Исследователи того времени не смогли объяснить, с чем связано происхождение символов. Однако они заявили, что это продукт деятельности разумных людей.

 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:45
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