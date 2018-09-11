Ученые: Плиты с тайными знаками являются доисторическим обращением к потомкам

В 1850 году Кейни Форк Крик обнаружил каменную плиту, на которой были изображены загадочные символы. До сих пор не удалось расшифровать их. Как считают исследователи, возраст таинственных линий и знаков составляет десятки тысяч лет. Артефакт они назвали своеобразным доисторическим посланием, обращенным к будущим поколениям. Биологи убеждены, что рисунки похожи на иллюстрации микроскопических форм жизни, уфологии же придерживаются мнения, что перед ними присутствуют изображения пришельцев.В Испании также был обнаружен идентичный прошлому камню кусок скалы. По мнению ученых, эти знаки создали сами люди. Также рисунки могли появиться в результате влияния особого вида энергии.Недалеко от Филадельфии в 1830 году был извлечен огромный блок мрамора, на котором присутствовали прямоугольные вырезы. Скорее они напоминали рельефные буквы высотой 1,6 сантиметра и шириной 13,8 сантиметра.Исследователи того времени не смогли объяснить, с чем связано происхождение символов. Однако они заявили, что это продукт деятельности разумных людей.