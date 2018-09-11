На Марсе обнаружены окаменелости древних животных и ручная пушка

Как отметил Уоринг, найден не только объект в виде ручной пушки, можно рассмотреть рукоятку, защитник триггера, прицел и некоторые другие детали. Также одна из конструкций напоминает пристройку к пистолету, в виде бочонка для звукоглушителя. Нахождение на Марсе подобных объектов отмечал исследователь и ранее, только в этот раз удалось определить еще и нахождение окаменелостей трех животных. При внимательном просмотре, можно увидеть задние и передние плавники.Эксперт уверен, что когда-то на Марсе жили разумные инопланетяне. Интересно будет посмотреть на реакцию человечества, после объявления Мирового правительства о существовании разумной жизни во Вселенной. После этого ученые отнесутся серьезно к исследованиям в этой сфере деятельности. Область науки, представляющая охоту на инопланетные артефакты, требует серьезного рассмотрения и подробного изучения.