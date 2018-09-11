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На Марсе обнаружены окаменелости древних животных и ручная пушка

Очередные доказательства жизни на Марсе нашел Скотт Уоринг, после изучения снимков NASA Rover. На поверхности Марса исследователь заметил окаменелости древних животных и ручную пушку.

На Марсе обнаружены окаменелости древних животных и ручная пушка


Как отметил Уоринг, найден не только объект в виде ручной пушки, можно рассмотреть рукоятку, защитник триггера, прицел и некоторые другие детали. Также одна из конструкций напоминает пристройку к пистолету, в виде бочонка для звукоглушителя. Нахождение на Марсе подобных объектов отмечал исследователь и ранее, только в этот раз удалось определить еще и нахождение окаменелостей трех животных. При внимательном просмотре, можно увидеть задние и передние плавники.

Эксперт уверен, что когда-то на Марсе жили разумные инопланетяне. Интересно будет посмотреть на реакцию человечества, после объявления Мирового правительства о существовании разумной жизни во Вселенной. После этого ученые отнесутся серьезно к исследованиям в этой сфере деятельности. Область науки, представляющая охоту на инопланетные артефакты, требует серьезного рассмотрения и подробного изучения.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 23:00
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