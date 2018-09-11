Супруги Блюменкранц устроили на Острове любви очередную потасовку

Зрители уже видели несколько выпусков Острова любви, в которых супруги начали делать маленькие шаги друг другу и уже обрадовались за них, однако в Сети появился анонс грядущего эфира, свидетельствующий о том, что отношения между Татой и Валерой стали еще хуже, чем до прилета в тропики.Все дело в том, что в коротком ролике можно увидеть, как молодая мамочка пытается выяcнить у мужа, что она ему сделала плохого, что он себя так нагло и мерзко ведет, но тот просто игнорировал ее слова.Однако девушка твердо решила установить причину плохого поведения Валеры, а потому схватила его за руку, чтобы он прекратил от нее убегать и наконец ответил на вопрос. Но мужчина оценил такой жест, как на падение, а потому схватил жену за шею, а после со всей силы толкнул на пол.Разгневанная участница принялась защищаться, била супруга кулаками, швыряла в него посуду и ругалась матом. Никто не знает, чем бы закончилась эта потасовка, если бы мимо не проходил Сумароков и не успокоил Тату, позволив Валере уйти.После просмотра этого анонса многие зрители были повергнуты в шок, а те, кто до сих пор верил в примирение Блюменкранцев, начали писать в комментариях, что отношения между ними уже не спасти.