Супруги Блюменкранц устроили на Острове любви очередную потасовку
Вот уже третью неделю Тата и Валерий Блюменкранц, которые находятся на грани развода, живут в периметре «Дома-2» в качестве действующих участников, и пару дней назад коллектив проголосовал за то, чтобы они отправились на Сейшелы, где сохранить свой брак им будет гораздо легче.
Зрители уже видели несколько выпусков Острова любви, в которых супруги начали делать маленькие шаги друг другу и уже обрадовались за них, однако в Сети появился анонс грядущего эфира, свидетельствующий о том, что отношения между Татой и Валерой стали еще хуже, чем до прилета в тропики.
Все дело в том, что в коротком ролике можно увидеть, как молодая мамочка пытается выяcнить у мужа, что она ему сделала плохого, что он себя так нагло и мерзко ведет, но тот просто игнорировал ее слова.
Однако девушка твердо решила установить причину плохого поведения Валеры, а потому схватила его за руку, чтобы он прекратил от нее убегать и наконец ответил на вопрос. Но мужчина оценил такой жест, как на падение, а потому схватил жену за шею, а после со всей силы толкнул на пол.
Разгневанная участница принялась защищаться, била супруга кулаками, швыряла в него посуду и ругалась матом. Никто не знает, чем бы закончилась эта потасовка, если бы мимо не проходил Сумароков и не успокоил Тату, позволив Валере уйти.
После просмотра этого анонса многие зрители были повергнуты в шок, а те, кто до сих пор верил в примирение Блюменкранцев, начали писать в комментариях, что отношения между ними уже не спасти.
Зрители уже видели несколько выпусков Острова любви, в которых супруги начали делать маленькие шаги друг другу и уже обрадовались за них, однако в Сети появился анонс грядущего эфира, свидетельствующий о том, что отношения между Татой и Валерой стали еще хуже, чем до прилета в тропики.
Все дело в том, что в коротком ролике можно увидеть, как молодая мамочка пытается выяcнить у мужа, что она ему сделала плохого, что он себя так нагло и мерзко ведет, но тот просто игнорировал ее слова.
Однако девушка твердо решила установить причину плохого поведения Валеры, а потому схватила его за руку, чтобы он прекратил от нее убегать и наконец ответил на вопрос. Но мужчина оценил такой жест, как на падение, а потому схватил жену за шею, а после со всей силы толкнул на пол.
Разгневанная участница принялась защищаться, била супруга кулаками, швыряла в него посуду и ругалась матом. Никто не знает, чем бы закончилась эта потасовка, если бы мимо не проходил Сумароков и не успокоил Тату, позволив Валере уйти.
После просмотра этого анонса многие зрители были повергнуты в шок, а те, кто до сих пор верил в примирение Блюменкранцев, начали писать в комментариях, что отношения между ними уже не спасти.