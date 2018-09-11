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Ученые рассказали, чем отличаются реки Марса, Титана и Земли

Американские ученые выясни, чем отличаются реки, которые протекают на поверхности Марса, Спутника Сатурна Титана и на планете Земля. По их мнению, Земля оказалась «лишней».


Ученые рассказали, чем отличаются реки Марса, Титана и Земли


Не так давно, сотрудники NASA получили боле четкие снимки с поверхности Титана. Ранее им в руки также попадали подобные снимки, однако они не имели четкого изображения из-за плотной атмосферы спутника. Единственные фотографии, на которых поверхность небесного тела видна в высоком разрешении, получены благодаря запущенной космической станции Кассини-Гюйгенс. Гюйгенс отсоединился от модуля Кассини и удачно приземлился на Титан. Полученные данные с небесного тела показали ученым, что атмосфера спутника весьма враждебно настроена, несмотря на то, что она состоит из азота и метана. Метан является основополагающим составляющим рек и облаков его поверхности. Однако реки совершенно несхожи с «земными» или теми, которые текли на Марсе. Кстати, откуда там берется метан для ученых до сих пор тайна.

Что касается Красной планеты, то на ней реки уже не текут, а их русла расположены вдоль гор. Эксперты уверены, что они появились там намного раньше, чем образовались сами реки.

Схожесть этих трех небесных тел в том, что на них текут или текли когда-то реки, но есть одно различие. У Титана и Марса отсутствуют тектонические плиты, в отличие от планеты Земля. Именно с помощью них на Земле и формируется направление рек, их устья, расположение гор и т.д. А на течение и уровень рек Титана, предположительно, влияет гравитация Сатурна, которая меняет толщину ледяной поверхности спутника.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:10
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