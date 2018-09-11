Ольга Ветер не переживает за сына, который уже месяц живет без нее с Глебом Жемчугововым

«Как ты могла отдать сына Глебу?», «Как ты не скучаешь вот уже месяц?», «Как ты не переживаешь за него?», «Как ты еще не спилась?» — в последнее время вот такие комментарии я вижу у себя на странице. И знаете, что я скажу: я очень рада, что у Миши с Глебом прекрасные отношения, Глеб справляется с ним на все 100%, и поводов для переживаний у меня нет, слава Богу», - написала Оля в своем микроблоге.

Глеб не только на съемочной площадке был заботливым и внимательным к сыну, но и за воротами, после развода с Ольгой Ветер, он продолжал интересоваться делами маленького Миши, забирать его к себе на выходные, а также всячески ему помогать.Многие уверены, что такое отношения Жемчугова к своему наследнику – это заслуга Оли, ведь она сумела сохранить с бывшим мужем теплые отношения, всегда его поддерживает и не отказывает в общении с ребенком.Так, к примеру, несколько недель назад пользователи Сети заметили, что Миша вместе со своим папой весело проводит время в Ковалерово, откуда Глеб приехал когда-то в Москву для участия в главной телестройке страны, в то время как его мама занимается ремонтом, полученной от «Дома-2», квартиры в столице.И с того самого момента в Сети начали говорить о том, что Жемчугов забрал сына навсегда, якобы заявив, что бывшей жене нет дела до ребенка, так как она занята обустройством своей личной жизни.Экс-участница все это время никак не комментировала эти слухи, но на днях ее терпение лопнуло, поэтому она решила объяснить, почему Миша отдыхает с отцом, а не проводит время с ней.