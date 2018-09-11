АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
EUR 80.67 USD 69.87
Курс валют на 11.09.2018

Ольга Ветер не переживает за сына, который уже месяц живет без нее с Глебом Жемчугововым

Многие зрители телепроекта «Дом-2» прекрасно помнят участника Глеба Жемчугова, ведь его поведение в периметре было сложно назвать нормальным. Тем не менее, несмотря на все недостатки этого молодого человека, он является хорошим отцом, пусть и не живет со своим ребенком вместе.

Глеб не только на съемочной площадке был заботливым и внимательным к сыну, но и за воротами, после развода с Ольгой Ветер, он продолжал интересоваться делами маленького Миши, забирать его к себе на выходные, а также всячески ему помогать.

Ольга Ветер не переживает за сына, который уже месяц живет без нее с Глебом Жемчугововым

Многие уверены, что такое отношения Жемчугова к своему наследнику – это заслуга Оли, ведь она сумела сохранить с бывшим мужем теплые отношения, всегда его поддерживает и не отказывает в общении с ребенком.

Так, к примеру, несколько недель назад пользователи Сети заметили, что Миша вместе со своим папой весело проводит время в Ковалерово, откуда Глеб приехал когда-то в Москву для участия в главной телестройке страны, в то время как его мама занимается ремонтом, полученной от «Дома-2», квартиры в столице.

Ольга Ветер не переживает за сына, который уже месяц живет без нее с Глебом Жемчугововым

И с того самого момента в Сети начали говорить о том, что Жемчугов забрал сына навсегда, якобы заявив, что бывшей жене нет дела до ребенка, так как она занята обустройством своей личной жизни.

Экс-участница все это время никак не комментировала эти слухи, но на днях ее терпение лопнуло, поэтому она решила объяснить, почему Миша отдыхает с отцом, а не проводит время с ней.

Ольга Ветер не переживает за сына, который уже месяц живет без нее с Глебом Жемчугововым

«Как ты могла отдать сына Глебу?», «Как ты не скучаешь вот уже месяц?», «Как ты не переживаешь за него?», «Как ты еще не спилась?» — в последнее время вот такие комментарии я вижу у себя на странице. И знаете, что я скажу: я очень рада, что у Миши с Глебом прекрасные отношения, Глеб справляется с ним на все 100%, и поводов для переживаний у меня нет, слава Богу», - написала Оля в своем микроблоге.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Интернет повышает продуктивность
Леонтьев победил певмонию, выступление на "Новой
Ученые рассказали, чем отличаются реки Марса,
Супруги Блюменкранц устроили на Острове любви
Кемеровостат отметил снижение цен на
Ольга Ветер не переживает за сына, который уже
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер намекнула на
Фанаты подозревают, что Ольгу Бузову снова предал
В Ярославской области произошло массовое ДТП,
Poptel P10 станет убийцей Samsung Galaxy S8 Active
Известную актрису Галину Кожанкину
Андрей Черкасов: «Если бы не «Дом-2», давно стал
В Сети на видео показали ноутбук Google PixelBook
Из-за «лайка» фанаты Ольги Бузовой разжигают
«АВТОСТАТ»: Обновлен ценник 11 моделей Lexus
Рудовская замечена на вручении премии “Человек
В Оренбургской области «ГАЗель» сбила школьницу
На Кузбассе автомобиль на большой скорости
В Уфе больше десяти жилых домов останутся без
В Тверской области мужчина поджег двух женщин
В телепроекте «Замуж за Бузову» у Ольги появился
Поклонники не узнали изменившуюся после болезни
В Рязани упали цены на целый ряд продуктов
Зейналова вышла из декретного отпуска спустя
Эксперты рассказали про опасность хранения на
Ученые провели новую перепись галактик
Ученые обнаружили в Тихом океане три новых вида
Дочь Даны Борисовой проживает с мамой из-за
В головном мозге человека ученые определили
Никиту Михалков госпитализировали в Москве
Просмотреть все новости