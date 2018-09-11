В Windows 10 Insider Preview можно синхронизации фото и SMS с Android
В новую бета-версию Windows 10 Insider Preview добавили возможность проведения синхронизации фото и SMS непосредственно с Android. Масштабный апдейт для ОС должен выйти уже в октябре текущего года.
По факту Windows 10 Insider Preview является публичной бета-версией операционной системы. Теперь пользователи имеют возможность синхронизации со смартфона SMS, фото, контактов. Речь пока ведётся именно об Android-устройствах. Пока неясно, сможет ли работать данная функция на iOS. Для опробования обновленного функционала, придется на смартфон загрузить пакет Microsoft Apps, который доступен в Google Play. Уже после запуска понадобится авторизация с учетной записью Microsoft. Потом нужно предоставить несколько разрешений. Работа системы после этого будет осуществляться в автоматическом режиме. На Windows 10 программа Your Phone также потребует начальной авторизации.
По словам разработчиков, некоторые системы могут пока функционировать не совсем корректно, так как речь ведётся в отношении бета-версии. При этом в окончательном варианте не должно быть каких-либо трудностей. Финальный вид ОС раскроют в октябре текущего года.
По факту Windows 10 Insider Preview является публичной бета-версией операционной системы. Теперь пользователи имеют возможность синхронизации со смартфона SMS, фото, контактов. Речь пока ведётся именно об Android-устройствах. Пока неясно, сможет ли работать данная функция на iOS. Для опробования обновленного функционала, придется на смартфон загрузить пакет Microsoft Apps, который доступен в Google Play. Уже после запуска понадобится авторизация с учетной записью Microsoft. Потом нужно предоставить несколько разрешений. Работа системы после этого будет осуществляться в автоматическом режиме. На Windows 10 программа Your Phone также потребует начальной авторизации.
По словам разработчиков, некоторые системы могут пока функционировать не совсем корректно, так как речь ведётся в отношении бета-версии. При этом в окончательном варианте не должно быть каких-либо трудностей. Финальный вид ОС раскроют в октябре текущего года.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00