Ученые: 85% гипертоников излечимы без медикаментозного вмешательства
Американские ученые провели эксперимент с целью выяснить, возможно ли снизить потребность в лекарствах от гипертонии у больных. В исследовании приняли участие 129 подопытных людей, страдающих избыточным весом и повышенным давлением.
Людей разделили на 3 группы случайным образом и в течение 16 недель они выполняли указания врачей, касательно образа жизни, в частности, диеты. Участники первой группы придерживались диеты из фруктов, нежирного молока и овощей, а также выполняли некоторые специализированные физические упражнения. Представители второй группы лишь придерживались правильного питания, а люди из контрольной группы вели обычный образ жизни.
По результатам эксперимента выяснилось, что участники первой группы в среднем потеряли 8,6 кг лишнего веса, а также снизили давление на 16 и 10 мм РТ.ст. Подопытные из 2 группы не добились существенного понижения веса, однако их давление снизилось на 11 и 8 мм РТ.ст. Как выяснилось, лишь 15% гипертоников действительно необходимо медикаментозное лечение.
Людей разделили на 3 группы случайным образом и в течение 16 недель они выполняли указания врачей, касательно образа жизни, в частности, диеты. Участники первой группы придерживались диеты из фруктов, нежирного молока и овощей, а также выполняли некоторые специализированные физические упражнения. Представители второй группы лишь придерживались правильного питания, а люди из контрольной группы вели обычный образ жизни.
По результатам эксперимента выяснилось, что участники первой группы в среднем потеряли 8,6 кг лишнего веса, а также снизили давление на 16 и 10 мм РТ.ст. Подопытные из 2 группы не добились существенного понижения веса, однако их давление снизилось на 11 и 8 мм РТ.ст. Как выяснилось, лишь 15% гипертоников действительно необходимо медикаментозное лечение.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 22:00