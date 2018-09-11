Ученые: 85% гипертоников излечимы без медикаментозного вмешательства

Людей разделили на 3 группы случайным образом и в течение 16 недель они выполняли указания врачей, касательно образа жизни, в частности, диеты. Участники первой группы придерживались диеты из фруктов, нежирного молока и овощей, а также выполняли некоторые специализированные физические упражнения. Представители второй группы лишь придерживались правильного питания, а люди из контрольной группы вели обычный образ жизни.По результатам эксперимента выяснилось, что участники первой группы в среднем потеряли 8,6 кг лишнего веса, а также снизили давление на 16 и 10 мм РТ.ст. Подопытные из 2 группы не добились существенного понижения веса, однако их давление снизилось на 11 и 8 мм РТ.ст. Как выяснилось, лишь 15% гипертоников действительно необходимо медикаментозное лечение.