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Tesla распродает собственные беспроводные зарядки для iPhone

Распродажа собственных беспроводных зарядок, предназначенных для смартфонов iPhone, начата компанией Tesla. На официальном сайте уже доступны для приобретения аксессуары от компании Илона Маска.
Tesla распродает собственные беспроводные зарядки для iPhone


Согласно официальной информации, предлагают клиентам беспроводную зарядку стандарта Qi для батарей iPhone X, а также iPhone 8 и 8 Plus. Также у устройства есть свой аккумулятор, мощностью 6 000 мАч, что позволяет использовать гаджет, как портативный источник питания. Специалисты Tesla отметили, что продукция соответствует всем нормам безопасности и отличается высоким качеством изготовления.

Появилось в продаже данное зарядное устройство уже две недели назад, цена его составила 65 долл. США. Причем в доступе товар пробыл всего несколько дней, после страница была закрыта. После возобновления продаж товар оказался дешевле на 14 долларов. Согласно информации от производителя, всем переплатившим за новинку будет выплачена компенсация разницы.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:03
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