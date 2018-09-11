Ученые: Интернет повышает продуктивность работников

Ученые провели исследования в форме опроса, а испытуемыми стали 463 сотрудника университета. Людям задавались вопросы касательно их загруженности на протяжении рабочего дня и частоты посещения интернета. В ходе исследования выяснилась прямая взаимосвязь между загруженностью персонала, скукой и посещением мировой паутины Интернет. По мнению авторов эксперимента, именно возможность посещения интересующих человека интернет-ресурсов помогает ему справляться со скукой, которая появляется по причине отсутствия рабочих задач.Таким образом, можно сделать вывод, что сотрудники различных компаний и корпораций, посещают Сеть, чтобы избавиться от скуки, что позволяет им справляться с поставленными рабочими задачами в короткие сроки и на высоком уровне. В дальнейшем американские и израильские ученые проверят, как это влияет на уровень стресса сотрудников.