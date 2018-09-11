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Приближается релиз смартфона LG V40 ThinQ

Приближается релиз смартфона версии LG V40 ThinQ. На это указывают разные факты. Устройство недавно прошло сертификацию Global Certification Forum – GCF. Его наделили модельным номером LG V405UA.

Приближается релиз смартфона LG V40 ThinQ


Организацию Global Certification Forum основали в 1999 году. В свою очередь она занимается налаживанием связей между производителями мобильных устройств, тестерами, операторами мобильной связи. Компьютерные изображения, представленные в заметке, создали на основе реальных чертежей устройства, представленных источниками из цепочки поставок. Версию LG V40 ThinQ должны наделить 6,4-дюймовым дисплеем с вырезом разрешением QHD+, основной камерой с датчиками изображения на 12/16 Мп (диафрагма F/1,5 и F/2,4 соответственно).

В качестве современной однокристальной системы в данном случае выступает SoC Snapdragon 845. ОЗУ устройства составляет 6 ГБ, ПЗУ - 64/128 ГБ. Новинку должны выпустить в октябре текущего года.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:16
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