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Леонтьев победил певмонию, выступление на "Новой волне" состоится

Валерий Леонтьев принял решение выступить на “Новой волне”, несмотря на пневмонию. Об этом певец сообщил в своем микроблоге.

Леонтьев победил певмонию, выступление на "Новой волне" состоится


Недавно артист из-за пневмонии попал в больницу, в связи с чем не был уверен, сможет ли выступать в ближайшее время. К тому же рекомендации врачей сводились к отказу от предстоящего концерта. В тот же день Леонтьев написал в своем микроблоге, что не уверен, удастся ли ему выйти на сцену в таком состоянии. Однако, как теперь стало ясно, состояние актера приходит в норму. Вероятно, он все еще испытывает дискомфорт в связи с болезнью, однако сольное выступление певца определенно состоится.

Стоит также отметить реакцию подписчиков на решение певца. Большая их часть восхищены выдержкой Леонтьева, некоторые поддерживают его решение, однако напоминают о болезни и ее возможных осложнениях. Певец выражает огромную благодарность семье Крутых за оказанную поддержку, а также благодарит врачей.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:25
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