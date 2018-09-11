АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
EUR 80.67 USD 69.87
Курс валют на 11.09.2018

Poptel P10 станет убийцей Samsung Galaxy S8 Active

Защищенный смартфон версии Poptel P10 протестировали в AnTuTu. Смартфон считают убийцей модели Samsung Galaxy S8 Active, при этом намекая на хорошие характеристики, привлекательную цену и защиту IP68. Результат в AnTuTu составляет 84 638 баллов.

Poptel P10 станет убийцей Samsung Galaxy S8 Active


Оснащение устройства включает 5,5-дюймовый экран на 1280 x 640 пикс., однокристальную систему MediaTek Helio P23, стекло экрана Gorilla Corning Glass 3. Основная камера имеет 13-мегапиксельный современный датчик Sony IMX135. В устройстве также используется 8-мегапиксельная фронтальная камера. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб. Флэш-память достигает 64 Гб.



Емкость аккумуляторной батареи равна 3600 мАч. Смартфон в режиме разговора держит заряд до восемнадцати часов. В модели имеется NFC-модуль, дактилоскопический датчик. Устройство начнут реализовывать 12 сентября.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:27
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанаты подозревают, что Ольгу Бузову снова предал
В Ярославской области произошло массовое ДТП,
Poptel P10 станет убийцей Samsung Galaxy S8 Active
Известную актрису Галину Кожанкину
Андрей Черкасов: «Если бы не «Дом-2», давно стал
В Сети на видео показали ноутбук Google PixelBook
Из-за «лайка» фанаты Ольги Бузовой разжигают
«АВТОСТАТ»: Обновлен ценник 11 моделей Lexus
Рудовская замечена на вручении премии “Человек
В Оренбургской области «ГАЗель» сбила школьницу
На Кузбассе автомобиль на большой скорости
В Уфе больше десяти жилых домов останутся без
В Тверской области мужчина поджег двух женщин
В телепроекте «Замуж за Бузову» у Ольги появился
Поклонники не узнали изменившуюся после болезни
В Рязани упали цены на целый ряд продуктов
Зейналова вышла из декретного отпуска спустя
Эксперты рассказали про опасность хранения на
Ученые провели новую перепись галактик
Ученые обнаружили в Тихом океане три новых вида
Дочь Даны Борисовой проживает с мамой из-за
В головном мозге человека ученые определили
Никиту Михалков госпитализировали в Москве
Ученые смогли раскрыть секрет появления узоров на
"Давай поженимся": Астролог Василиса Володина
Хейтеры считают, что брак Ольги Бузовой с
«Семейный отдых»: Иван Телегин показал досуг с
Эксперт рассказал о самом эффективном упражнении
Эксперты рассказали об отличиях оригинальных и
Евгения Феофилактова спросила фанатов, где ей
Просмотреть все новости