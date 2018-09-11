Poptel P10 станет убийцей Samsung Galaxy S8 Active
Защищенный смартфон версии Poptel P10 протестировали в AnTuTu. Смартфон считают убийцей модели Samsung Galaxy S8 Active, при этом намекая на хорошие характеристики, привлекательную цену и защиту IP68. Результат в AnTuTu составляет 84 638 баллов.
Оснащение устройства включает 5,5-дюймовый экран на 1280 x 640 пикс., однокристальную систему MediaTek Helio P23, стекло экрана Gorilla Corning Glass 3. Основная камера имеет 13-мегапиксельный современный датчик Sony IMX135. В устройстве также используется 8-мегапиксельная фронтальная камера. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб. Флэш-память достигает 64 Гб.
Емкость аккумуляторной батареи равна 3600 мАч. Смартфон в режиме разговора держит заряд до восемнадцати часов. В модели имеется NFC-модуль, дактилоскопический датчик. Устройство начнут реализовывать 12 сентября.
Оснащение устройства включает 5,5-дюймовый экран на 1280 x 640 пикс., однокристальную систему MediaTek Helio P23, стекло экрана Gorilla Corning Glass 3. Основная камера имеет 13-мегапиксельный современный датчик Sony IMX135. В устройстве также используется 8-мегапиксельная фронтальная камера. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб. Флэш-память достигает 64 Гб.
Емкость аккумуляторной батареи равна 3600 мАч. Смартфон в режиме разговора держит заряд до восемнадцати часов. В модели имеется NFC-модуль, дактилоскопический датчик. Устройство начнут реализовывать 12 сентября.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:27