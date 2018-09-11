Шнуров рассказал, что думает о клипе Киркорова и Баскова «Ибица»

Скандальный клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица» вызвал волну критики со стороны поклонников и коллег по цеху. Однако скандально известный лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, напротив, оценил видеоклип на высоком уровне. Певец отметил, что это большой плюс, если искусство, которое идет в массы, кого-то тревожит, поэтому раздражение зрителей и поклонников их творчества - это хорошая реакция.Также певец подчеркнул, что Киркоров смог преодолеть свой пафос, смог прочувствовать дух пост-модернизма и теперь способен смеяться над самим собой. При этом лидер «Ленинграда» поздравил артиста с такими достижениями.