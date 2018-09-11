АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
EUR 80.67 USD 69.87
Курс валют на 11.09.2018

Андрей Черкасов: «Если бы не «Дом-2», давно стал бы отцом»

Телеведущий скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов рассказал журналистам об отношениях с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной, а также о том, какую свою мечту хочет воплотить в жизнь в ближайшее время.

По словам телеведущего прославленной телестройки «Дом-2», самым важным для него в его профессии является то, что он пропускает через себя все проблемы участников скандального телепроекта.

Андрей Черкасов: «Если бы не «Дом-2», давно стал бы отцом»

«..Я всегда близко к сердцу принимаю их беды, вникаю в ситуацию каждого. И вариться в этом безостановочно непросто. Признаюсь, после тяжелых съемок подолгу стою под душем, чтобы смыть с себя все плохое, что впитал за день», - заявил Андрей Черкасов.

Оказывается, что полтора года назад преданные поклонники Андрея начали присылать звезде довольно неожиданные видеоролики, которые тронули Черкасова до глубины души.

«Одна девушка призналась, что когда ее дочь видит меня на экране, она замирает и начинает улыбаться, даже если плакала. Это было полтора года назад. Тогда по ТНТ шла реклама с моим участием о кастинге на проект. А потом мамы из разных уголков страны начали писать мне то же самое, да еще и присылать видеодоказательства с детишками. Помню, как был растроган», - вспоминает Черкасов.

По словам Андрея Черкасова, ему очень нравится и комфортно работать в кадре с Ольгой Орловой и Владом Кадони, ведь именно эти телеведущие не только умеют хорошо работать в команде, но и не перетягивают одеяло на себя, за что мужчина очень им благодарен.

Андрей Черкасов: «Если бы не «Дом-2», давно стал бы отцом»

«..Кстати, часто спрашивают, не чувствую ли я себя в тени Ксении Бородиной и Ольги Бузовой. Отвечаю всем и сразу. Когда-то Ксения Бородина была в тени Ксении Собчак, а Ольга Бузова – в тени Ксении Бородиной. Теперь девушки мегазвезды, так что у меня все впереди. Терпение и труд к успеху приведут!» - подчеркнул Андрей.

Черкасов уверен, что если бы он в 2013 году в очередной раз не пришел на скандальную телестройку «Дом-2», то сейчас бы был счастливым отцом нескольких ребятишек и любящим супругом.

Также Андрей Черкасов решил лишний раз отметить факт того, что на прославленном телепроекте на самом деле нет сценария, которого, по словам некоторых телезрителей, телеведущие и участники «Дома-2» придерживаются 24 часа в сутки.

«..Это неправда! Ну не могут создавать схемы на все случаи жизни!» - заявил телеведущий реалити-шоу.


Андрей Черкасов: «Если бы не «Дом-2», давно стал бы отцом»

По словам Черкасова, ему никогда не нравились девушки, которые курят. Именно такие «дамы» вызывают у мужчины отвращение. Более того, Андрей не может спокойно смотреть на некоторых «мам», которые позволяют себе наглость курить возле своего ребенка или и вовсе идя с младенцем в коляске.

«..Кроме того, ненавижу злоупотребляющих спиртным. Банально, но пьяные женщины – распространенная и очень печальная картина в наше время. Также не в моем вкусе те, кто бреет голову, носит пирсинг и имеет татуировки», - подчеркнул Андрей Черкасов.

Андрей Черкасов несколько раз подметил, что ради своей возлюбленной Кристины готов пойти на многое. Телеведущий «Дома-2» не упускает тот факт, что настолько влюбленные мужчины могут становиться настоящими волшебниками и осуществлять любые желания своих любимых женщин – от покупки самого модного телефона до круиза по Средиземному морю на огромнейшем лайнере.

По словам Андрея, когда у него родится наследник, он хочет научить его поступать по совести и уважать пожилых людей, а также приобщит ребенка к здоровому образу жизни.

Андрей Черкасов: «Если бы не «Дом-2», давно стал бы отцом»

«..Если честно, у меня есть мечта, чтобы наследник стал известным спортсменом – хоккеистом или профессионалом в смешанных единоборствах, как Федор Емельяненко. Воспитывать его буду исключительно личным примером», - заявил Черкасов.

Как оказалось, Андрея Черкасов мечтает сразу о нескольких наследниках. О сыне и дочке. Мужчине очень бы хотелось, чтобы первым у него родился сын, который станет не только продолжателем его рода, но и будет защитником и помощником своей мамы. Уже после появления преемника телеведущий Дома-2» хочет обязательно обзавестись дочечкой, которая станет первой ракеткой мира.

По словам Черкасова, он до сих пор не связал себя узами брака только потому, что у него на роду так написано. Андрей подметил, что еще немного терпения и все в его жизни будет именно так, как должно быть.

Также знаменитость желает побыстрее заработать на воплощение в жизнь своей мечты – приобретение просторного и уютного загородного домика у реки.

Андрей Черкасов: «Если бы не «Дом-2», давно стал бы отцом»

Из откровения Андрея Черкасова становится понятно, что мужчине очень стыдно за то, что он когда-то поднимал руку на женщин.

«..Да, в моей биографии действительно есть неприятный эпизод – потасовка с девушкой, о которой очень сожалею. Но такой случай произошел единожды и никогда не повторялся. И меня задевает, когда люди напоминают об этом, ведь я категорически против, чтобы мужчина применял физическую силу в отношении слабого пола. Кристина подтвердит: я на нее не то, что руку не поднимаю, даже голоса не повышаю», - рассказал Андрей Черкасов.

По словам телеведущего «Дома-2», год назад с ним произошла довольно оригинальная ситуация на дороге.

«..сзади долго ехала машина. Я заметил слежку, остановился. Из авто вышла девушка и сказала: «Здравствуйте, Андрей, увидела вас на светофоре и решила познакомиться». Пообщались, но телефонами не обменялись– так вышло. А вот тех, кто подрезает или не дает перестроиться, не люблю и стараюсь отвечать им тем же: хамов нужно учить», - вспоминает Андрей Черкасов.


Андрей Черкасов: «Если бы не «Дом-2», давно стал бы отцом»

Больше всего знаменитость мечтает быть хорошим сыном, профессионалом своего дела и достойным человеком. Андрей уверен, что именно эти три желания позволят ему гордо и достойно встретить свою старость.

Оказывается, что Черкасов просто-таки убежден в том, что если «Дом-2» закроют, у всех жителей России начнется депрессия.

«..Люди даже забудут о повышении пенсионного возраста. Потому что 45 миллионов человек на протяжении 14 лет ежедневно наблюдают за нами. Мы им уже как родственники. Так что «Дом-2» жил, живет и будет жить. Не нравится? Переключите канал!» - подчеркнул телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:02
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанаты подозревают, что Ольгу Бузову снова предал
В Ярославской области произошло массовое ДТП,
Poptel P10 станет убийцей Samsung Galaxy S8 Active
Известную актрису Галину Кожанкину
Андрей Черкасов: «Если бы не «Дом-2», давно стал
В Сети на видео показали ноутбук Google PixelBook
Из-за «лайка» фанаты Ольги Бузовой разжигают
«АВТОСТАТ»: Обновлен ценник 11 моделей Lexus
Рудовская замечена на вручении премии “Человек
В Оренбургской области «ГАЗель» сбила школьницу
На Кузбассе автомобиль на большой скорости
В Уфе больше десяти жилых домов останутся без
В Тверской области мужчина поджег двух женщин
В телепроекте «Замуж за Бузову» у Ольги появился
Поклонники не узнали изменившуюся после болезни
В Рязани упали цены на целый ряд продуктов
Зейналова вышла из декретного отпуска спустя
Эксперты рассказали про опасность хранения на
Ученые провели новую перепись галактик
Ученые обнаружили в Тихом океане три новых вида
Дочь Даны Борисовой проживает с мамой из-за
В головном мозге человека ученые определили
Никиту Михалков госпитализировали в Москве
Ученые смогли раскрыть секрет появления узоров на
"Давай поженимся": Астролог Василиса Володина
Хейтеры считают, что брак Ольги Бузовой с
«Семейный отдых»: Иван Телегин показал досуг с
Эксперт рассказал о самом эффективном упражнении
Эксперты рассказали об отличиях оригинальных и
Евгения Феофилактова спросила фанатов, где ей
Просмотреть все новости