Андрей Черкасов: «Если бы не «Дом-2», давно стал бы отцом»

«..Я всегда близко к сердцу принимаю их беды, вникаю в ситуацию каждого. И вариться в этом безостановочно непросто. Признаюсь, после тяжелых съемок подолгу стою под душем, чтобы смыть с себя все плохое, что впитал за день», - заявил Андрей Черкасов.

«Одна девушка призналась, что когда ее дочь видит меня на экране, она замирает и начинает улыбаться, даже если плакала. Это было полтора года назад. Тогда по ТНТ шла реклама с моим участием о кастинге на проект. А потом мамы из разных уголков страны начали писать мне то же самое, да еще и присылать видеодоказательства с детишками. Помню, как был растроган», - вспоминает Черкасов.

«..Кстати, часто спрашивают, не чувствую ли я себя в тени Ксении Бородиной и Ольги Бузовой. Отвечаю всем и сразу. Когда-то Ксения Бородина была в тени Ксении Собчак, а Ольга Бузова – в тени Ксении Бородиной. Теперь девушки мегазвезды, так что у меня все впереди. Терпение и труд к успеху приведут!» - подчеркнул Андрей.

«..Это неправда! Ну не могут создавать схемы на все случаи жизни!» - заявил телеведущий реалити-шоу.

«..Кроме того, ненавижу злоупотребляющих спиртным. Банально, но пьяные женщины – распространенная и очень печальная картина в наше время. Также не в моем вкусе те, кто бреет голову, носит пирсинг и имеет татуировки», - подчеркнул Андрей Черкасов.

«..Если честно, у меня есть мечта, чтобы наследник стал известным спортсменом – хоккеистом или профессионалом в смешанных единоборствах, как Федор Емельяненко. Воспитывать его буду исключительно личным примером», - заявил Черкасов.

«..Да, в моей биографии действительно есть неприятный эпизод – потасовка с девушкой, о которой очень сожалею. Но такой случай произошел единожды и никогда не повторялся. И меня задевает, когда люди напоминают об этом, ведь я категорически против, чтобы мужчина применял физическую силу в отношении слабого пола. Кристина подтвердит: я на нее не то, что руку не поднимаю, даже голоса не повышаю», - рассказал Андрей Черкасов.

«..сзади долго ехала машина. Я заметил слежку, остановился. Из авто вышла девушка и сказала: «Здравствуйте, Андрей, увидела вас на светофоре и решила познакомиться». Пообщались, но телефонами не обменялись– так вышло. А вот тех, кто подрезает или не дает перестроиться, не люблю и стараюсь отвечать им тем же: хамов нужно учить», - вспоминает Андрей Черкасов.

«..Люди даже забудут о повышении пенсионного возраста. Потому что 45 миллионов человек на протяжении 14 лет ежедневно наблюдают за нами. Мы им уже как родственники. Так что «Дом-2» жил, живет и будет жить. Не нравится? Переключите канал!» - подчеркнул телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов.

По словам телеведущего прославленной телестройки «Дом-2», самым важным для него в его профессии является то, что он пропускает через себя все проблемы участников скандального телепроекта.Оказывается, что полтора года назад преданные поклонники Андрея начали присылать звезде довольно неожиданные видеоролики, которые тронули Черкасова до глубины души.По словам Андрея Черкасова, ему очень нравится и комфортно работать в кадре с Ольгой Орловой и Владом Кадони, ведь именно эти телеведущие не только умеют хорошо работать в команде, но и не перетягивают одеяло на себя, за что мужчина очень им благодарен.Черкасов уверен, что если бы он в 2013 году в очередной раз не пришел на скандальную телестройку «Дом-2», то сейчас бы был счастливым отцом нескольких ребятишек и любящим супругом.Также Андрей Черкасов решил лишний раз отметить факт того, что на прославленном телепроекте на самом деле нет сценария, которого, по словам некоторых телезрителей, телеведущие и участники «Дома-2» придерживаются 24 часа в сутки.По словам Черкасова, ему никогда не нравились девушки, которые курят. Именно такие «дамы» вызывают у мужчины отвращение. Более того, Андрей не может спокойно смотреть на некоторых «мам», которые позволяют себе наглость курить возле своего ребенка или и вовсе идя с младенцем в коляске.Андрей Черкасов несколько раз подметил, что ради своей возлюбленной Кристины готов пойти на многое. Телеведущий «Дома-2» не упускает тот факт, что настолько влюбленные мужчины могут становиться настоящими волшебниками и осуществлять любые желания своих любимых женщин – от покупки самого модного телефона до круиза по Средиземному морю на огромнейшем лайнере.По словам Андрея, когда у него родится наследник, он хочет научить его поступать по совести и уважать пожилых людей, а также приобщит ребенка к здоровому образу жизни.Как оказалось, Андрея Черкасов мечтает сразу о нескольких наследниках. О сыне и дочке. Мужчине очень бы хотелось, чтобы первым у него родился сын, который станет не только продолжателем его рода, но и будет защитником и помощником своей мамы. Уже после появления преемника телеведущий Дома-2» хочет обязательно обзавестись дочечкой, которая станет первой ракеткой мира.По словам Черкасова, он до сих пор не связал себя узами брака только потому, что у него на роду так написано. Андрей подметил, что еще немного терпения и все в его жизни будет именно так, как должно быть.Также знаменитость желает побыстрее заработать на воплощение в жизнь своей мечты – приобретение просторного и уютного загородного домика у реки.Из откровения Андрея Черкасова становится понятно, что мужчине очень стыдно за то, что он когда-то поднимал руку на женщин.По словам телеведущего «Дома-2», год назад с ним произошла довольно оригинальная ситуация на дороге.Больше всего знаменитость мечтает быть хорошим сыном, профессионалом своего дела и достойным человеком. Андрей уверен, что именно эти три желания позволят ему гордо и достойно встретить свою старость.Оказывается, что Черкасов просто-таки убежден в том, что если «Дом-2» закроют, у всех жителей России начнется депрессия.