Известную актрису Галину Кожанкину госпитализировали

Как сообщают представители СМИ, врачи подозревают у Кожакиной пневмонию. Впрочем, официальной информации касательно диагноза актрисы на текущий момент предоставлено не было. Также стоит напомнить, что Кожакиной за 90 лет, в таком возрасте организм достаточно тяжело переносит болезни.Галина Кожакина является заслуженной актрисой РСФСР, она снялась во множестве картин, а также озвучивала персонажа в анимационном фильме “Снежная королева”. На данный момент актриса находится под наблюдением опытных специалистов, но, так или иначе, ее состояние на данный момент неизвестно.