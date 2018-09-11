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Известную актрису Галину Кожанкину госпитализировали

Галину Кожакину, известную в советском союзе актрису, недавно госпитализировали. Как стало известно, ее направили в отделение терапии одной из клиник столицы.

Известную актрису Галину Кожанкину госпитализировали


Как сообщают представители СМИ, врачи подозревают у Кожакиной пневмонию. Впрочем, официальной информации касательно диагноза актрисы на текущий момент предоставлено не было. Также стоит напомнить, что Кожакиной за 90 лет, в таком возрасте организм достаточно тяжело переносит болезни.

Галина Кожакина является заслуженной актрисой РСФСР, она снялась во множестве картин, а также озвучивала персонажа в анимационном фильме “Снежная королева”. На данный момент актриса находится под наблюдением опытных специалистов, но, так или иначе, ее состояние на данный момент неизвестно.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:18
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