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В Сети на видео показали ноутбук Google PixelBook с круглыми кнопками

На новом видео в Сети показали ноутбук Google PixelBook, отличающийся круглыми кнопками. Данная новинка должна дебютировать 9 октября.

В Сети на видео показали ноутбук Google PixelBook с круглыми кнопками


Согласно ожиданиям речь ведётся о паре ноутбуков. Один из них был назван Nocturne. Данное устройство вокруг экрана имеет более тонкие рамки. При этом кнопки являются круглыми, а не привычно квадратными. Шарнир схож с тем, что используется в планшете Surface, а не со стандартным “ноутбучным”. При этом не исключается, что речь ведётся о новом трансформере. Инсайдеры несколько раньше смогли в Facebook заметить второй ноутбук американской компании. Устройство имеет кодовое название – Atlas. Оно содержит больше общих черт с вариацией PixelBook, которую выпустили в прошлом году.

Девайс имеет в наличии тонкие рамки. Однако клавиши на клавиатуре имеют обычную форму. Отсутствуют точные подтверждения, действительно ли ноутбук выглядит, так как описывается.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:56
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