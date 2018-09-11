Из-за «лайка» фанаты Ольги Бузовой разжигают войну с Аллой Пугачевой

О том, что Примадонна советской эстрады, мягко говоря, недолюбливает нынешнюю звезду Ольгу Бузову слухи ходят уже давно.Среди причин такой нелюбви называют Филиппа Киркорова, с ним ведущая телестройки тоже дружит «на грани», а также внимание публики, которое Бузова активно перетягивает на себя.Но поклонники звезды «Дома-2» решили, что Пугачева не просто не любит Ольгу, а объявила войну, поставив «лайк» под нелицеприятным для Бузовой постом.Теперь фанаты Бузовой кричат, что Примадонна будет всячески вставлять палки в колеса начинающей звезде.Примечательно, что сама Алла Борисовна, пожалуй, и не задумывается о таких страстях, а просто наслаждается семейной жизнью и материнством.