Из-за «лайка» фанаты Ольги Бузовой разжигают войну с Аллой Пугачевой
Вседоступность и вседозволенность в Сети приводит порой к неожиданным результатам. Так фанаты Ольги Бузовой увидели под порочащим ее постом «лайк» от Аллы Пугачевой и тут же заговорили о войне между звездами.
О том, что Примадонна советской эстрады, мягко говоря, недолюбливает нынешнюю звезду Ольгу Бузову слухи ходят уже давно.
Среди причин такой нелюбви называют Филиппа Киркорова, с ним ведущая телестройки тоже дружит «на грани», а также внимание публики, которое Бузова активно перетягивает на себя.
Но поклонники звезды «Дома-2» решили, что Пугачева не просто не любит Ольгу, а объявила войну, поставив «лайк» под нелицеприятным для Бузовой постом.
Теперь фанаты Бузовой кричат, что Примадонна будет всячески вставлять палки в колеса начинающей звезде.
Примечательно, что сама Алла Борисовна, пожалуй, и не задумывается о таких страстях, а просто наслаждается семейной жизнью и материнством.
О том, что Примадонна советской эстрады, мягко говоря, недолюбливает нынешнюю звезду Ольгу Бузову слухи ходят уже давно.
Среди причин такой нелюбви называют Филиппа Киркорова, с ним ведущая телестройки тоже дружит «на грани», а также внимание публики, которое Бузова активно перетягивает на себя.
Но поклонники звезды «Дома-2» решили, что Пугачева не просто не любит Ольгу, а объявила войну, поставив «лайк» под нелицеприятным для Бузовой постом.
Теперь фанаты Бузовой кричат, что Примадонна будет всячески вставлять палки в колеса начинающей звезде.
Примечательно, что сама Алла Борисовна, пожалуй, и не задумывается о таких страстях, а просто наслаждается семейной жизнью и материнством.