На Кузбассе автомобиль на большой скорости вылетел с виадука
Прошлой ночью в городе Новокузнецк легковой автомобиль Lada Kalina, двигаясь на огромной скорости, слетел с виадука. Два пассажира «легковушки» находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Данное ДТП запечатлено на одну из видеокамер, установленных на здании. На видеосъемке видно, как Lada Kalina отлетела с моста в кювет. Автомобиль двигался с большой скоростью, подпрыгнув на рельсах от трамвайных путей, водитель не смог справиться с управлением автотранспорта.
Обоих пассажиров карета скорой помощи доставила в городскую больницу, один из них находится в коме.
Данное ДТП запечатлено на одну из видеокамер, установленных на здании. На видеосъемке видно, как Lada Kalina отлетела с моста в кювет. Автомобиль двигался с большой скоростью, подпрыгнув на рельсах от трамвайных путей, водитель не смог справиться с управлением автотранспорта.
Обоих пассажиров карета скорой помощи доставила в городскую больницу, один из них находится в коме.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:08