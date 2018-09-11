На Кузбассе автомобиль на большой скорости вылетел с виадука

Данное ДТП запечатлено на одну из видеокамер, установленных на здании. На видеосъемке видно, как Lada Kalina отлетела с моста в кювет. Автомобиль двигался с большой скоростью, подпрыгнув на рельсах от трамвайных путей, водитель не смог справиться с управлением автотранспорта.Обоих пассажиров карета скорой помощи доставила в городскую больницу, один из них находится в коме.