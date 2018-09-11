Звезда "Игры престолов" Софи Тернер намекнула на первую беременность

Источник утверждает, что актриса отказалась от алкоголя и стала носить мешковатую одежду. Эти предположения могли бы быть беспочвенными, если бы не объявление о помолвке Софи Тернер и Джо Джонаса прошлой весной. Дата свадьбы звезд так и не назначена, однако известно, что пара часто проводит время вместе. К тому же съемки “Игры престолов” подошли к концу и у Софи Тернер теперь много свободного времени.Личная жизнь звездных пар во много остается загадкой и нередки случаи, кода о беременности актрис пресса узнает уже в последние месяцы. Агент Софи Тернер отказался комментировать информацию о ее статусе. Доподлинно известно только то, что Джонас и Тернер часто находят время на романтические свидания, частые встречи и, даже если слухи окажутся неверны, звездная пара счастлива в отношениях.