«АВТОСТАТ»: Обновлен ценник 11 моделей Lexus

Складывается итоговая цена в зависимости от конкретной модели и комплектации автомобилей японского премиум-бренда, при этом среднее подорожание составляет от 9 до 137 тыс. рублей. Минимальная прибавка, составляющая 9 тыс. рублей для всех комплектаций, получена седанами Lexus LS350 и LS500. Их ценники сейчас представляют для Lexus LS350 – от 5548 до 6511 тыс. рублей, удорожание Lexus LS500 составило от 7035 до 9034 тыс. рублей.Для отдельных комплектаций по внедорожникам Lexus LX570 и LX450d, подорожание составило 51 - 137 тыс. рублей. В продаже их можно найти по ценам от 6429 до 7320 тыс. рублей для Lexus LX570, а Lexus LX450d предлагается от 6009 до 6212 тыс. рублей.Подорожали кроссоверы и внедорожники остальных моделей, причем во всех комплектациях. Суммы составляют от 52 до 92 тыс. рублей. Диапазоны цен на текущий момент представлены следующим образом: Lexus NX200 - от 2360 до 2978 тыс. рублей, Lexus GX460 - от 4193 до 4822 тыс. рублей, Lexus NX300 - от 2772 до 3493 тыс. рублей, Lexus RX300 - от 2902 до 3991 тыс. рублей, Lexus NX300h - от 3022 до 3827 тыс. рублей, Lexus RX350 - от 3929 до 4414 тыс. рублей, Lexus RX450h - от 4698 до 5137 тыс. рублей.Согласно более ранним сообщениям от «АВТОСТАТ», российские дилеры Lexus за 8 месяцев текущего 2018 года, продали 15741 автомобиль. Данный показатель выше на 8%, в отличие от прошлого года.