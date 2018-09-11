В телепроекте «Замуж за Бузову» у Ольги появился новый любимчик

На днях на телеканале «ТНТ» показали третью серию нового телепроекта о любви «Замуж за Бузову». Главная героиня сходила сразу на два свидания, во время которых Ольга не переставала улыбаться, однако в финале отправила домой сразу двоих участников телешоу.В новом выпуске реалити-шоу «Замуж за Бузову» претенденты на руку и сердце Ольги Бузовой отправились в Верону. 29-летний Александр Гринев, который по не известной на то причине не прилетел в Венецию в предыдущем выпуске, все-таки в Италию доехал. Стоит отметить, что в эфире молодой человек так и не рассказал Оле, почему же он заставил ее так долго ждать.В третьем выпуске телепроекта «Замуж за Бузову» участникам пришлось пройти еще одно испытание. В этот раз мужчинам нужно было состязаться в фехтовании. Ольга Бузова очень надеялась и верила, что именно Александр Гринев сможет выиграть свидание с ней. Тем не менее, победителем состязаний стал Денис Лебедев.Нужно сказать, что главная героиня реалити очень расстроилась из-за того, что ее любимчик Александр Гринев не смог одержать победу в соревновании.Один из участников телепроекта «Замуж за Бузову» - звездный тренер Александр Сабанин, и вовсе не смог принять участие в состязаниях в фехтовании. Оказалось, что форма, которая является очень важной в фехтование, просто не подошла молодому человеку по размеру.В результате Ольга Бузова предложила Александру Сабанину, которому не удалось проявить себя, провести с ней свободный вечер. На спонтанном свидании участник реалити-шоу решил привести главную героиню в «Клуб Джульетты», где хранятся письма, отправленные людьми со всей планеты, в которых они рассказывают, о чем больше всего мечтают.Ольга и Александр, прочитав несколько посланий, решили написать свои. Бузова «попросила» Джульетту помочь ей снова полюбить мужчину. Прославленная телеведущая призналась, что очень боится того, что больше не сможет испытывать настолько сильных чувств.К слову, теледиву очень обрадовало то, как прошло ее свидание с Сабаниным. Знаменитость заявила, что в некоторой степени была даже немного удивленна тому факту, что претендент на ее руку и сердце оказался настолько глубоким человеком.На следующий день Ольга Бузова поехала на свидание с победителем в состязаниях в фехтовании. Денис Лебедев привез главную героиню на озеро под названием «Гарда», над которым они полетали на парапланах. Поющая телеведущая выглядела настолько счастливой, что не смогла сдержать своих эмоций и то и дело обнимала сыровара.Денис Лебедев на свидании преподнес Ольге Бузовой подарок – камень в виде сердца. Нужно сказать, что такой презент очень растрогал знаменитость. Тем не менее, Оля, как оказалось, до сих пор переживает, что мужчина на самом деле притворяется и ведет себя неискренне по отношению к ней. Как бы там ни было, но сыровару удалось убедить теледиву в том, что он взаправду испытывает к ней самые теплые чувства.В то самое время, когда Ольга Бузова и Денис Лебедев были на свидании, ведущая реалити-шоу «Замуж за Бузову» Мария Кравец сообщила другим участникам телепроекта, что они должны подготовить к вечеру выступление в жанре стендап и подшутить не только над своими соперниками, но и даже над Олей.В результате Александр Гринев очень разочаровал главную героиню своими «пошлыми» шуточками. Вместе с тем Евгений Назаров поразил Ольгу Бузову очень хорошим юмором. Поющая телеведущая призналась, что на самом деле ошибалась в миллионере, поэтому хочет узнать его поближе.На финальной церемонии Ольга решила пообщаться с каждым претендентом на свою руку и сердце отдельно от других участников нового реалити-шоу «Замуж за Бузову». Знаменитость в открытую заявила Сергею Зеленскому, что ее не устраивает то, что он боится показывать ей свои эмоции, однако подарила мужчине поцелуй.Также Ольга Бузова оставила на телепроекте Евгения Назарова, Дениса Лебедева, Валентина Коробкова и Александра Сабанина. Телеведущая сообщила Евгению Песенникову, что на данный момент ничего не чувствует к мужчине. Тем не менее, бизнесмену удалось убедить знаменитость в том, что это можно исправить.В свою очередь Ольга не подарила свой поцелуй Андрею Наумову. Поющая теледива заявила, что просто-таки убеждена в том, что диджей пришел на реалити-шоу не ради нее. Жан-Мишеля Щербака Бузова также отправила домой. По словам главной героини, она хорошо понимает то, что как бы молодой человек ей не нравился внешне, он ей попросту не подходит.Самым напряженным моментом оказалось общение Ольги Бузовой с Александром Гриневым. Телеведущая не стала скрывать того, что мужчина разочаровал ее своим бездействием и тем, что так и не набрался смелости подойти к ней, чтобы объяснить свое отсутствие на протяжении нескольких дней.По словам Ольги Бузовой, она ждала того момента, когда Александр хоть как-то проявит себя в ее сторону, особенно тогда, когда она начала плакать. И несмотря на то, что поющая теледива не подарила Гриневу свой поцелуй, участника реалити-шоу домой все-таки не отправила.Телеведущая скандально-известной телестройки «Дом-2» подчеркнула, что ей нужно некоторое время, чтобы все хорошенечко обдумать и принять окончательное решение о дальнейшей судьбе Саши.