В Оренбургской области «ГАЗель» сбила школьницу
В Оренбургской области в городе Орск водитель «ГАЗели» сбил школьницу. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу.
Вчера вечером на дороге по улице Станиславского была сбита 16-летняя школьница 33-летним водителем «ГАЗели». Девушка получила травмы головы и каретой скорой помощи в срочном порядке доставлена в городскую больницу.
Предварительно удалось выяснить, пострадавшая переходила дорогу не по «зебре». Найти причины ДТП и наказать виновников предстоит сотрудникам МВД.
Вчера вечером на дороге по улице Станиславского была сбита 16-летняя школьница 33-летним водителем «ГАЗели». Девушка получила травмы головы и каретой скорой помощи в срочном порядке доставлена в городскую больницу.
Предварительно удалось выяснить, пострадавшая переходила дорогу не по «зебре». Найти причины ДТП и наказать виновников предстоит сотрудникам МВД.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:20